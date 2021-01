DETALJI IZ SUDNICE U KOJU MALČANSKI BERBERIN NIJE DANAS UŠAO: Evo šta je rekla sudija obrazlažući odluku o DOŽIVOTNOJ (KURIR TV)

NIŠ - Ninoslav Jovanović, poznat po nadimku Malčanski berberin osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog toga što je 20. decembra prošle godine u naselju Brzi brod oteo i zlostavljao dvanaestogodišnju devojčicu iz okoline Niša.

Presuda Jovanoviću je prva doživotna kazna u istoriji srpskog sudstva. Njemu je izrečena baš na dan kada je uhvaćen na lokalnom groblju u svom rodnom selu Malča. On je osuđen odvojeno na 11 godina zatvora zbog otmice i na doživotnu robiju zbog silovanja.

1 / 4 Foto: Kurir/M.S.

Okrivljeni Jovanović danas nije prisustvovao izricanju presude u sudnici, iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne dođe i ne bude prisutan.

Roditelji devojčice su ocenili da je to kukavički čin od čoveka koji nije smogao snage da čuje svoju presudu, ali su i rekli da je dobio šta je zaslužio.

Sudija Višeg suda u Nišu, Tamara Savić obrazložila je da su na glavnom pretresu uvažene obe strane i da su svi dokazi sagledani kao i da je Jovanović u toku svog nedela bio uračunljiv.

foto: Kurir/M.S.

- Sudsko veće je proglasilo krivim Ninoslava Jovanovića zbog brojnih dokaza koji su podneti sudu. On je tog jutra oko 7.20 stao kolima pored devojčice i predstavio se kao električar Bojan, a onda je zahtevao od nje da uđe u auto i pokaže mu gde je njena onovna škola. Kada je ona to odbila, rekao je da je njen otac uzeo dijamant nekoj babi i da će joj ubiti roditelje, ako ne uđe u automobil. To joj je nekoliko puta ponavljao. Jednog dana ju je ošišao skoro do glave, a iživljavanje se ponovilo u jednoj napuštenoj kući i šumarskoj kućici. On je već osuđivan za silovanje i ovim činom smatramo da je on opasan na slobodi te mu je određen doživotni zatvor - rekla je sudija Savić.

Jovanović je tokom procesa uporno pokušavao da odloži izricanje kazne zato što je hteo da dokaže da je u trenutku otmice devojčice (12) bio neuračunljiv i da je navodno imao "pomućenu" svest, a što bi dovelo do njegovog bolničkog lečenja, a ne boravku iza rešetaka.

On je 20. decembra namamio u kola jadnu devojčicu i devet dana je vodio i maltretirao po knjaževačkim i niškim selima. Ona je oslobođena u Pasjači 29. decembra sticajem okolnosti, a njemu su nestali lekovi za epilepsiju pa je uhvaćen 5. januara na lokalnom groblju u rodnoj Malči. Jovanović se skrivao u zemunicama, napuštenim kućama kojih u ovom kraju ima na stotine.

foto: Ž. I.

U selu Pasjača, jedan vikendaš je došao sa sinom da otvori ventile za vodu da ne bi popucale cevi. Zatekao je devojčicu i otmičara koji je tog 29. decembra pobegao kroz prozor.

Roditeljima laknulo

- Sada nam je svima laknulo nekako. I nama i ćerki, ali i svoj deci koja su mogla da budu njegova meta. Bilo me je malo strah da li će ga osuditi doživotno. Ona ne može nikada da bude ista. Njegova presuda je minimalna za ono što je ona doživela i sa čim će da se bori do kraja života. On je zaslužio ovu kaznu, a vidi se da je to kukavički čin, dokazao je da nije čovek, da nije mogao da čuje svoju kaznu za ono što je uradio mojoj ćerki - rekla je majka otete devojčice.

Otac je bio takođe dirnut nakon izlaska iz sudnice.

- Izuzetno sam zadovoljan presudom. Ona je istorijska jer je prva presuda doživotnog zatvora. Zahvalio bih se Igoru Juriću jer da njega nije bilo, ovaj čovek ne bi dobio zasluženu kaznu doživotnog zatvora - rekao je otac devojčice.

Jovanović je već robijao 12,5 godina za silovanje i ritualno šišanje dve devojčice u Nišu pre 16 godina.

Kurir.rs/Tekst i foto: M.S.

Kurir