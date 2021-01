ŠLJUKIN DRUG TVRDI: Zapaljen auto nije moj, to se desilo na parkingu do moje zgrade!

Velibor Ćirović (49) tvrdi da "smart" koji je pre nekoliko dana izgoreo na Bežanijskoj kosi nije njegov, već da je do požara došlo ispred zgrade koja se nalazi do njegove.

- To nije moj auto, a požar je bio u zgradi do moje. Navodno je došlo do svađe oko parking mesta. Meni jesu ranije paljeni automobili, bio sam ranjavan, ali ovo sada nema nikakve veze sa mnom - tvrdi Ćirović.

On ističe i da nikada nije bio telohranitelj pokojnog Sredoja Šljukića Šljuke.

- Istina je da sam bio sa Šljukom u autu kada je on ubijen, ali mi smo bili drugovi, nisam mu bio telohranitelj - rekao je Ćirović.

Kurir.rs/ ilustracija Profimedia

