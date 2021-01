KRICI OČAJNOG OCA ODJEKIVALI SU ZGRADOM: Sin (10) im nije odgovarao na pozive i dozivanja, a kada su ušli ZATEKLI SU JEZIVU SCENU!

Tragedija se dogodila u utorak uveče kad je dečak ostao sam kod kuće, pošto su mu roditelji, kako kažu komšije, otišli u prodavnicu.

- Kad su se roditelji vratili, stan je bio zaključan, a Đ. S. nije odgovarao na njihove pozive, lupanje po vratima i dozivanje. Uspaničili su se i pozvali policiju i vatrogasce. Nadležni su preko terase ušli u stan i pronašli dečaka obešenog o krevet na sprat - priča izvor Kurira:

- Mališanu je oko vrata bio obmotan kimono, pošto je on neko vreme trenirao džudo. Policiji nije bilo jasno da li je dete slučajno nastradalo tokom igre ili se namerom obesilo, a onda su došli do saznanja da je Đ. S. učestvovao u popularnom i izuzetno opasnom izazovu na Tiktoku, koji se zove "Blackout", padanje u nesvest.

Šta je Tiktok Mreža sa izazovima Tiktok je društvena mreža koja najbrže raste, a fanovi ove aplikacije su uglavnom deca i tinejdžeri, koji različite videe kače na platformu. Međutim, od samog početka percipiran je kao opasan, baš zbog različitih izazova koji mogu da naštete zdravlju dece. Tokom pandemije koronavirusa bili smo svedoci dece koja su lizala gelendere i WC šolje, a bilo je i onih koji su lepkom lepili usne ili kapke i zadobili ozbiljne povrede.

Ovaj opasni izazov već je odneo jedan život, a reč je o devojčici (10) sa Sicilije.

- Suština izazova, koji se naziva i "The Choking game" i "Scarfing", jeste da dete obmota kaiš oko vrata i snima se dok to radi sve do momenta kad se onesvesti (blackout na engleskom upravo to znači). Međutim, devojčica sa Sicilije se ugušila, a pored nje je pronađen mobilni telefon - objašnjava izvor i dodaje da je ovaj izazov izgleda postao popularan i među decom u Srbiji.

- Postoje neke indicije koje ukazuju na to da je Đ. S. upravo pokušavao da izvede ovaj izazov. Takođe, istog dana kad je nastradao mališan iz Beograda, u Trinidadu je stradao dečak (9) koji je igrao isti izazov - pojasnio je izvor i dodao: - Mnoge zemlje sveta su već reagovale i apelovale da se prijave svi Tiktok nalozi koji promovišu ovako opasan trend koji ugrožava dečje živote.

Komšije nesrećne porodice iz Beograda juče su bile vidno potresene.

- To je fina porodica, imaju dva sina, a pre četiri godine su se doselili ovde u stari bakin stan. Delovali su potpuno normalno, deca nisu odavala utisak da imaju bilo kakav problem, pa su se zbog toga svi iznenadili kad su čuli za tragediju - pričaju komšije i nastavljaju:

- U utorak uveče smo čuli buku i videli policiju i vatrogasce, a onda su odjeknuli i krici očajnog oca. Čovek bukvalno nije mogao da dođe sebi, kukao je, a pored njega je stajala i uplakana supruga. Šta da kažu, ostali su bez sina, slomljeni su od bola. Ne možete da zamislite kako je to bio divan dečak, kulturan, vaspitan, ma duša od deteta - navode naši sagovornici.

Opasna igrica Plavi kit Pre nekoliko godina svet je šokirao izazov "Plavi kit" (Blue whale), nazvan i "samoubilačka igra". Naime, deca i tinejdžeri su dobijali 50 zadataka za 50 dana. U početku su ti zadaci delovali bezazleno, ali su svakim danom postajali sve teži i opasniji. Navodno, "Plavi kit" je povezan sa smrću na stotine tinejdžera, a kao prva žrtva navodila se Rina Palenkova iz Rusije. Tokom igre, jedan od zadataka dece je bio i da urežu kita na ruku. Navodno, u Srbiji se ova opasna igrica pojavila 2017. u Bečeju, a devojčica koja ju je igrala urezala je sebi crtež kita.

