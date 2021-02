NIŠTA NIJE SLUTILO NA TRAGEDIJU: Majka stradalog dečaka (15) otkrila šta se dešavalo poslednjih dana pred sinovljev nestanak

Čuli smo se preksinoć, zvao me je dok sam bila na poslu što nije imao običaj da radi. Rekao mi je: "samo sam hteo da te čujem". Čak smo se našalili kako je čudo da me zove, a da mu ništa ne treba. Onda je rekao da će me pozvati posle i više se nismo čuli... - rekla je Danijela D., majka petnaestogodišnjeg Dragana iz Pančeva čije je telo oko 17 sati izvučeno iz Tamiša.