DA LI SI TI MESAR? MILJKOVIĆ BIO HLADAN DOK GA NISU TO UPITALI: Usledila je njegova burna rekakcija, pale su maske

U okviru istrage o zločinima ekipe na čijem čelu su bili Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko MIljković zvani Mare, policija je saslušala i njih dvojicu. Iako je Veljko Belivuk označen kao vođa ove kriminalne grupe, čini se da je uloga Marka Miljkovića mnogo važnija i značajnija nego što se pretpostavljalo. On se dovodi u direktnu vezu sa žrtvama koje su otimali a potom na najsuroviji način mučili satima i potom ubijali.

- Policija ima saznanja o tome da su njihovi suparnici likvidirani na najbrutaliji način. Satima su mučeni i sakaćeni, odsecane su im uši i kopane oči. Sav taj užas se događao u kućama i vikendicama, koje su bile zabačene i izolovane, iza velikih zidova i opremljene kamerama za video-nadzor. Prilikom ispitivanja osumnjičenih pokušali smo da utvrdimo njihove tačne uloge i da čujemo šta će oni reči - navodi izvor Kurira.

Tužilaštvo ovu grupu, za sada, tereti za tri teška ubistva, koja su sva počinjena po istom modelu: otmica, mučenje i sakaćenje, a potom likvidacija.

Na identičan način su nestali član bande razbojnika "Pink panter", Milan Ljepoja iz Niša, pripadnik suparničke navijačke frakcije "Partizana" Goran Veličković i navijač "Crvene zvezde" Zdravko Radojević. Sumnja se da je broj žrtava ovog klana možda čak i dvocifren.

- Po operativnim saznanjima, upravo je Miljković, koji je važio za Belivukovu desnu ruku, bio mozak cele operacije. On je navodno lično mučio te ljude, odsecao im uši i noseve, kopao oči. Žrtvama su odsecali glave, a dešavalo se da sve to i snimaju. Dok je Miljković kasapio žrtve, Velja je to gledao i podržavao, a ponekad i sam učestvovao u mučenjima - navodi sagovornik Kurira blizak istazi.

Tokom saslušanja, Marko Miljković se ponašao kao da ga inspektori isptuju o pogrešnom parkiranju, a ne o najsurovijim mučenjima i ubistvima.

- Bio je potpuno miran. Hladnokrvan. Nije pokazao ni trunku uzbuđenja, nikakve emocije, kao da se ništa od toga ne tiče. Onda je jedan policajac jednostavno pitao Milkovića: "Da li si ti mesar? - navodi izvor Kurira.

Ovo jednostavno i direktno pitanje izbacilo je Miljkoivća iz ravnoteže.

- Njegovo ponašanje se vidno promenilo, kao da mu je sa lica spala maska. Postao je nervozan, zacrveneo se. Skočio mu je pritisak, izgleda da je to bllo pitanje koje je pogodilo pravo u centar - tvrdi sagovornik Kurira.

Opisujući optuženog Miljkovića, izvor Kurira kaže da se on ne ponašao kao normalno ljudsko biće.

- On je činio prava zverstva, ljudi su bili još živi kada im je odsecao uši i kopao oči. Tako je i dobio još jedan nadimak - "Mesar" - otkriva izvor Kurira.

Kako saznajemo, Miljković je, za razliku od Belivuka, odrastao uz svoje roditelje u Beogradu.

- Oni su uspešni i ostvareni ljudi, rade u javnim preduzećima na dobrim pozicijama. Finansijski su dobro situirani. Miljković je odrastao u relativno stabilnoj porodici. Otac mu je višestruki šampion u gađanju pokretnih meta, osvojio je mnoga takmičenja. Pasionirani je ljubitelj oružja, a čak je i trenirao i obučavao druge zaljubljenike u ovaj sport. Čuli smo da je u jednom periodu čak vežbao gađanje i u streljani na Partizanovom stadionu, a bio je i na ratištu u Vukovaru - navodi sagovornik Kurira.

(Kurir.rs)

Kurir