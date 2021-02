ZEKA JE UPUCAN PRED 10 SVEDOKA, METAK U VRAT JE ZA NJEGA BIO KOBAN: Ubijeni je bio blizak sa Čikom, čovekom iz JSO

Muškarac u crnoj kratkoj jakni, farmerkama i sa kapom na glavi ispalio je više hitaca u Nikolu Zečevića Zeku (37) i to iz neposredne blizine, nasred Glavne ulice u Kragujevcu, a ubistvo je gledalo najmanje 10 ljudi!

Brutalnu likvidaciju, koja se dogodila u petak uveče, zabeležile su kamere sa obližnje zgrade, a snimak je objavljen na lokalnom portalu Ucentar.rs. Na snimku se vidi kako Zečević, u jakni na pruge, ide sam trotoarom približavajući se zgradi u kojoj živi. Za njim ide nekoliko prolaznika, a u sledećem trenutku nailazi muškarac u crnoj jakni i sa kapom na glavi.

Ubrzan hod

On ubrzano hoda i obilazi sve ljude, prilazi Zečeviću s leđa, vadi oružje, najverovatnije iz jakne, i puca hladnokrvno pred svim tim ljudima, za koje se veruje da u slučajni prolaznici. U tom trenutku, svi prolaznici se okreću na drugu stranu i počinju panično da beže, što je učinio i pucač. Na snimku se vidi da je na trotoaru, u blizini ubistva, sve vreme bio automobil sa upaljenim svetlima. Kada su se začuli hici i svi se razbežali, i taj automobil je otišao. - Policija utvrđuje da li taj auto ima veze sa likvidacijom ili je on slučajno bio tu. Ubica je, kako se sumnja, posle ispaljenih hitaca otrčao do kola, u kojima su ga čekali saučesnici - kaže izvor i dodaje da policija intenzivno traga za počiniocem, a da su u istragu uključeni i pripadnici UKP iz Beograda. Likvidacija Zečevića uznemirila je Kragujevčane. Kako kažu, ovakva ubistva, nasred ulice i pred svedocima, poslednjih godina nisu zabeležena u njihovom gradu. - Zečević je bio vlasnik apartmana za izdavanje. Pre 12 godina učestvovao je u pucnjavi, kada je ranio sina vlasnika jedne menjačnice. Bio je i u zatvoru, a po izlasku sa robije je napravio tu vilu sa sobama za izdavanje, ispred koje je i ubijen - kaže jedan poznanik. Prema rečima upućenih, Zeka je važio za žestokog momka, a priča se da je po izlasku iz zatvora, osim biznisa sa vilom, imao i druge poslove. - On nije pripadao nijednoj kriminalnoj grupi, ali se priča da je sarađivao s pojedinim kriminalcima iz Novog Pazara, Aranđelovca i Beograda. Navodno, ostao je dužan nekim Beograđanima. Reč je, kako smo čuli, o dugu za drogu - rekao je izvor lokalnog portala Ucentar.rs.

Osveta

S druge strane, rođaci ubijenog Zeke tvrde da on nije imao veze s kriminalom. - Mislim da je ovde reč o osveti. Kada je Nikola 2009. godine pucao u tog momka, njegov otac je pretio da će se osvetiti kad-tad - rekla je tetka ubijenog za Kurir. Inače, Zečevićev otac je policajac u penziji, a brat mu je advokat.

Kontakti Družio se s pripadnikom JSO? Kako nezvanično saznajemo, Nikola Zečević se družio sa izvesnim čovekom, zvanim Čiko, koji je bivši pripadnik Jedinice za specijalne operacije (JSO). Naš izvor kaže da je Čiko poznat policiji, kao i da trenutno živi u Zečevićevim apartmanima. - U poslednje vreme su Nikola i Čiko bili baš bliski, redovno smo ih zajedno viđali po kafićima - kažu Kragujevčani.

Više hitaca Metak u vrat koban Nakon što je ranjeni Zečević pao na pločnik, a svi prisutni su se razbežali, stigla je Hitna pomoć. Zečević je davao znake života, ali je preminuo u sanitetu na putu do bolnice. - Pogođen je sa više hitaca, ali je povreda na vratu bila kobna - kaže izvor.

Kurir.rs - Ekipa Kurira

Kurir