NA ONIM SLIKAMA NIJE NAŠ ZDRAVKO! Porodica nestalog Zvezdinog navijača tvrdi da unakaženo telo nije njegovo (UZNEMIRUJUĆE)

Porodica Zdravka Radojevića kaže za Kurir da unakaženo telo na slici koju je državni vrh sinoć pokazao na konferenciji za medije nije njegovo.

Beogradski mediji su spekulisali da su na slikama tela navijača Partizana Gorana Veličkovića i navijača Crvene zvezde iz Koteža Zdravka Radojevića. Međutim, porodica Radojević tvrdi da to nije Zdravkovo telo, jer se na slici jasno vidi tetovaža, koju on nije imao.

foto: Kurir

"Ono nije njegovo telo jer on nije imao tetovaže. Strašno je kroz šta prolaze porodice nestalih i mi među njima. U dubini duše se nadamo da je on živ. Međutim, ko god da je na tim fotografija strašno je žalosno. Oni koji su to uradili nisu ljudi već ljudi to su monstrumi", kažu oni.

Zdravko Radojević nestao je prošle godine u Kotežu, a sumnja se da je ušao u sukob sa klanom Veljka Belivuka i da je ubijen, a to sve jer je navodno odbio da im plaća reket.

(Kurir.rs/J.R.)

Kurir