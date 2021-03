SANJA PAPIĆ: Ubistvo mog muža je veliki greh, nadam se da će posle tri godine doći do nekog pomaka u istrazi!

Nadam se da će posle tri godine doći do nekog pomaka u istrazi ubistva mog muža. Nažalost, njega ništa ne može da vrati, zaista je počinjen veliki greh! Ovo je juče ekskluzivno za Kurir rekla manekenka i bivša mis Srbije i Crne Gore Sanja Papić, supruga advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, koji je u julu 2018. ubijen ispred svog stana na Novom Beogradu. Likvidacija poznatog beogradskog advokata već tri godine nije rešena, a nakon hapšenja klana Veljka Belivuka, postoje indicije koje ukazuju na to da bi ovaj zločin konačno mogao da bude rasvetljen.

Pripadnici MUP gledali

Naime, pre nekoliko dana na RTS predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o borbi protiv mafije, rekao da su se u poslednjih nekoliko godina dogodila tri ubistva osoba koje su u to vreme bile na merama, a da je jedan od ubijenih advokat. Mnogima je odmah bilo jasno da je reč o advokatu Miši Ognjanoviću.

status Papićeve foto: Instagram printscreen

Ognjanovićava udovica, koja nikad u medijima nije govorila o ubistvu svog supruga, sada je odlučila da sa svojim pratiocima na Instagramu podeli vest o tome da je advokat bio na merama u vreme ubistva.

Zora Dobričanin na mestu na kome je Ognjanović ubijen foto: Marina Lopičić

- Dakle, ko je potpisnik mera i ko je nalogodavac da moj pokojni suprug, advokat Miša Ognjanović bude na merama - pisalo je u jednoj Sanjinoj objavi. U drugoj objavi ona je prenela tvit koji glasi:

"U poslednjih nekoliko godina dogodila su se dva ubistva advokata, Vladimira Zreleca i Dragoslava Miše Ognjanovića, i predsednik nam je otkrio da su pripadnici MUP ili BIA gledali likvidaciju jednog od njih dvojice i apsolutno ništa nisu preduzeli."

Otkrića istražitelja Došlo se do Stojanovića, Eleza, Dijane Hrkalović... Dragoslav Miša Ognjanović bio je prijatelj i advokat Luke Bojovića, ali i njegove porodice. Takođe, zastupao je i pojedine članove škaljarskog klana. Spekulisalo se da s njegovim ubistvom ima veze kriminalna grupa Darka Eleza, ali i Strahinja Stojanović, koji je prošle godine raznet na Novom Beogradu. Nakon hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe 4. februara ove godine, otkrilo se da je ta grupa imala "leđa" u MUP, odnosno da su ih pojedinci iz policije štitili, a kako je Kurir ranije pisao, navodno se tokom istrage došlo i do Dijane Hrkalović, bivše državne sekretarke u MUP.

Papićeva je juče za Kurir kratko rekla da je ona na Instagramu podelila ono što je izašlo u javnosti, kao i da se nada da će konačno doći do konkretnog pomaka u istrazi.

advokat ubijen pre tri godine foto: Dragan Kadić

O saznanju da je ugledni advokat bio na merama govorila je i advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja je ubijenom bila i prijateljica. Ona je u emisiji "Jutro" na TV Prva rekla da se sa Ognjanovićem čula 10 dana pre njegove smrti i da joj je rekao da ga prate.

Poverio se prijateljici

- Rekao mi je: "Ne znam više da li me prate kriminalci ili policajci. Kad se vratim sa odmora, moram nešto da preduzmem, ovo je neizdrživo" - prepričala je Ognjanovićeve reči Zora Dobričanin Nikodinović.

Ministar policije Rasvetljavamo neka krivična dela Ministar unutrašnjih poslova Aleksandra Vulin izjavio je juče da istraga o krivičnim delima grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića dobro napreduje i da svakodnevno ima novih hapšenja povezanih s klanom. On ističe da su krivična dela koja se stavljaju na teret Belivuku i Miljkoviću, što se tiče policije, dokazana. - Istraga veoma dobro napreduje, otkrivamo nova krivična dela, rasvetljavamo neka krivična dela za koja nismo znali ko su počinioci, i naravno, sve će to biti vrlo brzo pred javnošću - rekao je Vulin za Radio Beograd.

Ona je postavila i pitanje "da li ta praćenja i ubistvo imaju veze". Istakla je i da je četiri dana nakon ubistva tražila da se ispita da li je Miša praćen i prisluškivan, ali da je nailazila na zatvorena vrata.

- Da li su podaci dostavljani, kome? Ako to nije ispitano do sada, onda mora makar sada, kad se neke karte otvaraju - rekla je i dodala da su policajci koji su bili na mestu Ognjanovićevog ubistva smenjeni, i to nekoliko dana nakon ubistva.

