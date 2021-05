ROĐAK STRADALOG DEČAKA (6) IZ NIŠA OTKRIVA DETALJE TRAGEDIJE: Ležao je na zemlji, lekar je pokušavao da ga povrati u život

tuga do neba

Dečak U. L. (6) koji se oko 17.30 utopio u septičkoj jami u naselju Karaula u Nišu, igrao se sa mlađim bratom u trenutku tragedije. Rođak, koji je među prvima pritekao u pomoć, tvrdi da dečak, kada ga je ugledao, nije davao znake života, ali i da je do poziva službi izgubilo mnogo vremena.

"Zatekao sam dete kako leži dole na zemlji. Doktori su pokušavali da ga reanimiraju, ali koliko sam video nije mrdao. Policija je bila tu. Vatrogasci su kasno stigli. Navodno, majka nije mogla da pozove vatrogasce i policiju, da neko uskoči da spasi dete, nego je prvo zvala kuma da on pozove policiju. To je gubljenje vremena, to su sekunde u pitanju – kaže rođak nastradalog deteta.

Detetova majka sedela je sa sestrom napolju, kada je njen mlađi sin dotrčao i rekao da mu je brat upao u septičku jamu dok su se igrali, nakon čega je pozvana policija.

Vatrogasci i hitna pomoć su po dolasku odmah izvukli detetovo telo iz jame.

estogodišnji dečak utopio se u septičkoj jami, u vikendici, u niškom naselju Karaula oko 17.30 sati, u vikendici porodice koja živi u Nišu, koja je tu došla da proslavi Vaskrs.

Prema njihovim informacijama, deca su tokom igre uzmakla pažnji starijih, jer je nastradali dečak imao i mlađeg brata sa kojim se igrao.

Kurir.rs/Telegraf