PROVEO 60 GODINA U VOJSCI: Petar koji je posle 4 dana potrage pronađen mrtav u toaletu na VMA je PENZIONISANI PUKOVNIK

Petar Simić (82) koji je juče, nakon četiri dana potrage, pronađen mrtav na VMA, bio je pukovnik u penziji.

Njegova ćerka Maja je ispričala da je i nakon završenog radnog veka u vojsci ostao veoma poštovan i da je "ironija što je izgradio ime na VMA, a preminuo na takav način".

- On je inženjerac. Najveći deo radnog veka proveo je u službi u Sloveniji i Hrvatskoj, konkretno u Karlovcu, odakle smo otišli 1991. godine. Izbegli smo kad je izdata naredba da se vojska povlači. U Karlovcu je bio sam začetak rata. Radio je u kasarni na Banjici, do penzije je bio komandant kasarne u Obrenovcu - priča Petrova ćerka.

Dodaje da je njen otac bio veoma cenjen u vojnim krugovima i da su svi njegovi pitomci ostali šokirani vestima.

- On je bio u vojsci od srednje vojne škole. Ona mu je bila ceo život, jedina opcija kad je u pitanju ono čime će da se bavi u životu. Penzionisao se 1996. godine. Uključujući srednju školu, u vojsci je proveo više od 60 godina. Kao inženjerac je radio na izgradnji mostova i puteva do sela zbog čega su on i ljudi kojima je komandovao bili veoma cenjeni i voljeni u narodu - dodaje Maja.

Ona ističe da želi da slavi njegov život.

- Treba da ostane zapamćen kao dobar i cenjen vojnik kakav je i bio, a ne kao čovek kog su pronašli u toaletu VMA. Čak i njegove kolege u Hrvatskoj i dalje divno pričaju u njemu, iako je bio u JNA. Do kraja života nije govorio da nešto ne može da uradi, vojnička disciplina mu to nije dozvoljavala - priča Maja.

Kako kaže, kada je otišla na VMA, mogla je samo da preuzme lične stvari svog oca, a telo nije videla jer joj je rečeno da je već poslato na obdukciju.

- Sa VMA me nisu obavestili čak ni o tome da mi je otac preminuo. Saznala sam od policije. Ironija je što je izgradio ime na VMA, a preminuo na takav način. Videla sam njihovo saopštenje. Samo mi je žao što u okviru njega nisu izjavili saučešće porodici. Iako smo pre toga bili u kontaktu, nisu nas uopšte kontaktirali od momenta kada je pronađen, nisu nam dali nikakve informacije. Ceo život se lečio na VMA, porodica takođe, preko njega. Hoću da podnesem tužbu, ali prepustiću sve policiji kako bismo saznali šta se dogodilo i čekam nalaze obdukcije - dodaje Maja.

Podsećamo, Maja i njena majka su više puta zvale bolnicu, odlazile tamo da ga traže, postavljale i obaveštenja po zgradi te ustanove o tome da je nestao, ni ne sluteći da se Petar sve vreme nalazio tamo.

Njegova ćerka je juče čak napomenula da je dva puta prošla pored toaleta u kom joj je bio otac i želela tamo da ga potraži, ali je pretpostavljala da bi ga osoblje pronašlo tokom čišćenja.

Sa VMA su rekli da je pacijent upisan u 8.40 ujutru zbog bolova u stomaku s tim da nema podataka o daljem toku zbrinjavanja.

- Nadležni organi trenutno preduzimaju sve mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa ovim slučajem. Ističemo da će, ukoliko se utvrdi da je bilo propusta zaposlenih na VMA, oni biti najoštrije sankcionisani - navodi se u saopštenju VMA.

(Kurir.rs/Telegraf)