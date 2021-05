KRVAVA IZDAJA PRIJATELJA: Kumovi i drugovi mamili Veljine žrtve u vikendice smrti gde ih je on brutalno ubijao i kasapio!

Grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića žrtve je namamljivala u vikendice smrti preko njihovih bliskih i dugogodišnjih prijatelja, kumova i osoba u koje su imali poverenje, pa su ih potom na brutalan način ubijali i kasapili!

Podsetimo, klan Velje Nevolje i Marka Miljkovića razbijen je u februaru posle hapšenja njihove kriminalne grupe, a oni se terete za likvidacije "pink pantera" iz Niša Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića Goksija i još nekoliko osoba koje se vode kao nestale. Navodno, u kući u Ritopeku pronađeni su DNK profili Lazara Vukićevića i Zdravka Radojevića, koji su nestali u oktobru i novembru prošle godine. Sumnja se da su žrtve posle brutalnog mučenja ubijali, a potom kasapili, kao i da su neka tela mleli u mašini za mlevenje mesa koja je pronađena pre dve nedelje u tajnom bunkeru u ovoj vikendici.

Krvavi sistem

- Ovaj klan je imao razrađen sistem po kome su žrtve pozivali na sastanke, kako bi rešili neki problem koji su navodno imali. Interesantno je da su ih uglavnom na te sastanke pozivali ljudi izuzetno bliski njima, u koje su imali poverenje i koje su godinama poznavali, a neki od njih po savetu prijatelja sa sobom nisu nosili telefone. Žrtve nisu ni slutile šta ih čeka, kao ni članovi njihovih porodica, jer su znali da idu sa dugogodišnjim prijateljima - priča naš sagovornik i nastavlja:

- Supruga nestalog navijača Partizana Gorana Veličkovića, kome su navodno odsekli glavu, istražiteljima je ispričala da je prepoznala njegovo raskomadano telo na slikama koje su joj pokazali istražitelji, ali i da joj je muž na dan nestanka rekao da ide da se nađe s prijateljem. Sumnja se da je Vuk Vučinić, inače blizak prijatelj porodice Veličković, Gorana odvezao do Ritopeka automobilom "smart" koji je i zaplenjen tokom hapšenja Belivuka. Veličković iz kuće nikad nije izašao, a navodno je signal njegovog telefona lociran u blizini kuće - objašnjava sagovornik Kurira.

Verovale otmičarima

Kako je Kurir već pisao, Veličkovićeva supruga je rekla da su se oni dobro poznavali.

- Objasnila je da su išli na rođendane, da su se posećivali na slavama, a posle Goranovog nestanka ju je čak zvala Vučinićeva žena i pitala šta se to dogodilo. Gotovo istu priču ponovila je i Marijana Krstović, supruga Zdravka Radojevića. - Ona je istražiteljima ispričala da je njenog muža na sastanak zvao Nemanja Lakićević, s kojim se družio više od 20 godina. Lakićević je čak posle nestanka Radojevića komunicirao sa njegovom suprugom i sve vreme ju je ubeđivao da je živ.

Ona mu je u početku verovala, jer nije mogla ni da nasluti da je on odveo njenog muža, a svog prijatelja u vikendicu smrti. Tek kad je na njeno insistiranje poslao Zdravkovu poruku koja je ona tražila, shvatila je da je njen muž mrtav od prvog dana nestanka, jer je poruka bila pogrešna - podseća naš izvor:

- Navodno, ovo nisu jedini slučajevi, već su i u drugim otmicama učestvovali ljudi bliski žrtvama, a pominje se i da su neki bili u kumovskim odnosima. On objašnjava da su prijatelji koji su služili kao mamac znali šta ih čeka ukoliko ne izvrše zadatak: - I oni su bili ucenjeni i u strahu, nisu smeli da se suprotstave vođama klana.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da ovakva situacija nije česta u svetu kriminala, ali da je takvih slučajeva bilo. - Ne može se reći da je normalno i uobičajeno, ali dešavalo se i u prošlosti. Nekada su čak bili umešani i članovi porodice, koji su policiji odavali tajne - kaže Radovanović.

foto: Privatna Arhiva

Andrić namamio zemljaka Ljepoju?

U presretnutim razgovorima između Marka Andrića Kuzmana, inače uhapšenog člana klana Belvuk-Miljković, može se čuti kako Andrić nekome priča da je nestali Milan Ljepoja ubijen. Istražitelji sumnjaju da je upravo Andrić, inače Nišlija kao i Ljepoja, svog zemljaka namamio u zamku. U razgovoru koji Andrić vodi s nepoznatim sagovornikom on je između ostalog rekao da se čuo s Ljepojom, kao i da mu je teško zbog svega jer mu je bio "najbolji drug". Na pitanje sagovornika da li je "pink panter" ubijen, Kuzman odgovara: - Definitivno ubijen. Da podsetimo, Ljepoji se trag izgubio u decembru, kad je bez telefona pošao u Beograd da navodno kupi automobil. Sumnja se da je on došao do parkinga kod Laste, kao i Radojević, te da ga je tu sačekao jedan od članova ekipe i odvezao u Ritopek. Navodno, on se na meti našao jer su dvojica Nišlija uhapšena zbog pokušaja atentata na vođu "kavčana" Radoja Zvicera, koji je Veljin najbliži saradnik, te da je ubijen iz osvete.