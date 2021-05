30 GODINE ZA JEZIVO UBISTVO U VAGONU NA ŽELEZNIČKOJ STANICI Osuđeni Nikolić negirao da je ubio Ivanu, bio sa njom u emotivnoj vezi

David Nikolić (24) koji se sumnjičio za ubistvo Ivane Vučetić (37), čije je telo pronađeno 30. aprila 2017. u vagonu, na mestu na kom je nekada bila železnička stanicu u Beogradu, osuđen je danas pred Višim sudom u Beogradu na 30 godina zatvora.

Nikolić je tokom suđenja negirao krivicu, tvrdeći da nije ubio Ivanu. On je u odbrani tvrdio da je Ivanu upoznao tri dana pre nego što je pronađena mrtva i da su bili u nekoj vrsti emotivne veze, kao i da je nije primoravao na intimne odnose. Kad je Ivanu zatekao mrtvu, kako je rekao, pobegao je kući, a zločin nije prijavio, jer se, kako je naveo, plašio da će policija misliti da je to on uradio.

Tokom suđenja, saslušana je i majka ubijene Ivane Vučetić, Živadinka. Pred sudom je ispričala da joj je pre smrti ćerka rekla da hoće da se uda.

foto: Zorana Jevtić

- Rekla mi je da neki mladić hoće da je uzme za ženu. Ko zna šta je bilo u njenoj glavi. Kad je drugi put otišla od kuće, ponovo sam se obratila policiji, ali su mi tamo rekli da je ona punoletna, pa sam zato otišla na stanicu da je tražim. U vagone nisam ulazila jer sam se plašila. Nekoliko dana kasnije obavestili su me da je Ivana ubijena - ispričala je majka pred sudom.

U ispovesti Živadinka je ispričala da joj je ćerka još kao beba obolela od epilepsije, kao i da je dva meseca pre nego što je ubijena imala saobraćajnu nesreću u kojoj je povredila glavu.

- Od saobraćajne nesreće pogoršalo joj se zdravlje, žalila se non-stop na nesnosne glavobolje. Išle smo kod neuropsihijatra, psihologa,niko nije mogao da pomogne. Kad je prvi put pobegla na Železničku stanicu uspela sam da je vratim kući. Policija ju je dovela, ali je nakon dva dana opet otišla - ispričala je pred sudom poslednje dane života ćerke majka nesrećne žene.

