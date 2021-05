ISPOVEST MAJKE GORANA MIHAJLOVIĆA: Njegovo ime našlo se na STRAVIČNOM SPISKU ŽRTAVA BELIVUKA, porodica već 2 godine nema odgovore!

Njegovo ime našlo se na famoznom spisku, objavljenom u medijima, onih o čijoj se sudbini ništa ne zna, a povezuju se sa kriminalnim sukobima. Svakih sedam dana odlazi u policiju, a odgovor je uvek isti: "Još ništa!"

I svaki put se sa suzama vraća svojoj unuci, Goranovoj ćerkici, kojoj je sada već tri godine. Na detinja pitanja o tati, samo uzdahne.

- Samo želim da znam da li je živ ili nije. I želim pravdu, za svoje dete, ako mu je neko nešto nažao učinio, da za to odgovara. Moj Goran je nestao 1. aprila 2019. a narednog meseca mu je bio rođendan - počinje Sanja svoju potresnu ispovest.

Porodica Mihajlović od tog dana nema mira, ni spokoja. Sanja i suprug danonoćno traže prvenca. Određena saznanja imaju, i sve to su priložili inspektorima u Policijskoj upravi Beograd.

- Tog dana ja sam radila, a Goran je izašao iz kuće - priča Sanja.

- Javio se ocu i supruzi Katarini i poručio da će brzo da se vrati. Noć je uveliko pala, a njega nije bilo. Nije se javljao ni na telefon. Katarina nam je rekla da sigurno nešto završava. Kada je prošlo sedam dana, a on se nije pojavljivao, niti javljao, nestanak smo prijavili policiji.

Tada je počela i agonija ove porodice, počeli su da vraćaju film unazad ne bi li došli do bilo kog detalja bitnog za istragu. Goran je sa suprugom i ćerkicom živeo u drugom stanu, ali se iznenada, sedam dana pre nestanka, vratio u roditeljski dom.

- Nismo ništa pitali, ni suprug, za koga je Goran mnogo vezan, ni ja. Videlo se da nešto nije u redu. Noć uoči nestanka bio je veoma nervozan, prethodno je bio na žurki kod druga Nina Šuntića. Ujutru je izašao i telefon mu je bio dostupan do 16.30. Od tog trenutka kao da je u zemlju propao. - priča nam Sanja.

Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila u Novom Beogradu. U autu je bio i pištolj, kao i pasoš i lična karta Gorana Mihajlovića. Da apsurd bude veći, iako je njegov nestanak prijavljen, i nema ga, policija mu je napisala krivičnu prijavu za nedozvoljeno držanje oružja.

- Posle izvesnog vremena, krenuli smo sami u potragu - priča Sanja. - Došli smo i do snimaka sa kamera, gde se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem, i da je ušao u njegov "smart". Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Sve se to vidi na kameri. Posle izvesnog vremena, kamera je zabeležila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negde. I to oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan.

Prema Sanjinim rečima, Šuntić je kasnije njima rekao da je Gorana ostavio na Buvljaku u Novom Beogradu i da ga otada više nije video.

- Sve sam ovo ispričala policiji, ali još čekam rezultate istrage - staloženo priča Sanja, u kojoj još tinja slabašna nada da je Goran možda živ. - Organizovao je ćerkici prvi rođendan 22. februara, a eto posle mesec i po dana je nestao.

U ovom trenutku Sanja Mihajlović i njena porodica ne znaju da li ekipa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ima veze sa nestankom njihovog Gorana. Oni samo traže da se utvrdi šta se sa njim dogodilo.

Roditelji da se udruže

Sanja Mihajlović, Goranova majka, apelovala je na državne organe, posebno na policiju, da roditelje nestalnih informišu o toku istrage, ali i o sudbini njihovih najmilijih, a ne da o tome čitaju u medijima.

