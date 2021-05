ZVICER BIO LJUDOŽDER: Pekao ćevape koji su stizali iz Srbije na roštilju pa hranio pse! Neke jeo i sam SA SENFOM I PUNO LUKA

Radoje Zvicer (38), vođa "kavačkog klana", u Crnoj Gori je na roštilju pekao ćevape od ljudskog mesa koje su u Ritopeku pravili Veljko Belivuk i njegova ekipa.

Zvicer je "ljudske ćevape" uglavnom bacao psima, a one koji su bili napravljeni od njegovih najvećih, "krvnih neprijatelja" Zvicer je i sam jeo i to sa senfom i puno luka, otkrili su uhapšeni "kavčani".

Šokantnu informaciju da su pripadnici klana Belivuk pravili ćevape od mesa ubijenih žrtava potvrdio je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je Zviceru poručio da će ga država Srbija uhapsiti i osuditi za jezive zločine gde god da se u svetu sakrio! Slike ćevapa Kako saznajemo, više uhapšenih pripadnika ekipe Velje Nevolje u Srbiji, ali i nekoliko "kavčana" privedenih u Crnoj Gori, još u aprilu su otkrili šta su Belivuk i Zvicer radili sa mlevenim mesom svojih žrtava!

Policajci u prvi mah nisu mogli da poveruju u to, ali kasnije su nađeni i konkretni dokazi u "Skaj" telefonima.

Belivuk i njegovi ljudi su sami sebe snimali kako seku meso žrtava, melju ga i od njega prave ćevape.Te snimke su onda slali Zviceru u Crnu Goru, baš kao i "ljudske ćevape", koji su preko granice prebacivani u specijalnim ručnim frižiderima.

- Kada bi dobio te ćevape, Radoje Zvicer bi u dvorištu neke od svojih kuća raspalio roštilj i najnormalnije bi ih ispekao kao da je reč o junetini ili svinjetini! On je većinu tih ćevapa" bacao psima, ali ako bi meso bilo od njegovih najže- šćih protivnika, kako je govorio - "krvnih neprijatelja", onda bi ih i sam jeo i to uz senfi dosta luka! - prenosi izvor Informera, koji kaže da su i najbliži saradnici.

Zvicera u više navrata pred njim jeli ljudske ćevape" kako bi dokazali lojal- nost!?! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je na TV Prva da su pripadnici klana Veljka Belivuka pravili ćevape od ljudi i slali ih Radoju Zviceru, vođi ,kavačkog klana“.

- Taj Zvicer je, kad ga neko iznervira, od Belivuka tražio da mu pošalje ćevape. I Belivukovi koljači su zaista ljude ubijali, mleli ih u industrijskoj mašini za meso, pravili ćevapei slali ih Zviceru. Pre nego što ih ubiju, oni su svoje žrtve najstrašnije mučili. Sekire koje su nadene u tajnom bunkeru služile su za jezivo iživljavanje. Utvrđeno je da su nekim žrtvama gurali sečivo sekire u anus ili im sekli tetive, a nekima su čekićima razbijali zglobove i glavu... - rekao je Vučić i naveo da su ti jezivi zločiniimali veze samo sa borbom oko prevlasti na tržištu droge.

Predsednik je naglasio da je priča o Veljku Belivuku i njego- voj grupi završena i da je tužilac šokiran saznanjima, ali i "preza-dovoljan dokazima".

- U tajnim prostorijama u Ritopeku nađena je krv i izolovan je DNK ljudi koji su tamo ubijeni. Znamo da se strategija odbrane tih zlikovaca sada svodi na to da kažu: našli ste DNK, ali to ništa ne dokazuje. Kao, jesu tu ljudi ubijeni, ali nismo mi to uradili. To im, ipak, neće proći! Tužilac sve zna i ima mnogo dokaza, a oni neka i dalje govore laži rekao je predsednik.

Potraga za zlikovcem

Vođi "kavačkog klana" Radoju Zviceru, Vučić je poručio da će ga država naći bilo gde da je na svetu.

- Bolje ti je da dođeš da me ubiješ, jer neću stati dok te ne uhvatimo i dok ne budeš odgovarao za ćevape. U stopu ćemo te pratiti, naći ćemo te gde god da si, od Crne Gore do Kolumbije. Odgovaraćeš za ćevape, zlikovče! - poručio je Vučić. Upitan zašto se time bavi, Vučić je rekao da to radi zato što voli svoju zemlju i zato što ne može da podnese da se neko u Srbiji pretvara u ćevape.

- Ti gadovi su planirali da upravljaju Srbijom! Pet meseci u Srbiji nije bilo nijednog ubistva. Hoću takvu Srbiju. A ja sam se naživeo, ne plašim se nimalo za svoj život. Nagledao sam se svega i neću da pustim da nam zemlja propada, ne dam. Glavu dajem, ali Srbiju ne! - zaključio je predsednik Vučić.

