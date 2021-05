TRUDNA JELENA TVRDI DA JE DOBILA BRUTALNE BATINE: Otišla sam kod komšije po pare, a on me tukao, šutirao i gurnuo niz stepenice

Jelena Marinković tvrdi da ju je komšija pretukao kada je otišla po dug od 20 hiljada dinara i navodi da je slučaj prijavila policiji, ali da je tužilac odbio da pokrene istragu, jer nije imala svedoke. U međuvremenu komšija je nju prijavio, a žena koja se predstavila kao njegova supruga pretila je novinaru portala "ucentar" svojim vezama u policiji.

"Otišla sam kod komšije i komšinice na kafu. Kada sam stigla kod njih videla sam da su kupili veš mašinu i rekla, više iz šale da časte i usput pitala da nemaju da mi vrate 20.000 dinara koje mi duguju. Makar jedan deo, jer su mi potrebne za kiriju i doktora pošto sam u petom mesecu trudnoće", kaže Jelana.

Prema njenim rečima, "komšija je rekao da sedne i da će doći za pet minuta".

"U to vreme se domunđavao sa svojom ženom, zatim je došao u sobu gde sam sedela, zatvorio vrata i seo na stolicu. Počeo je prvo da galami na mene, a zatim je i fizički nasrnuo. Pitala sam ga zašto to radi kad nisam došla da se svađam samo da pitam za moje pare", dodaje Jelena.

Zatim je, kako kaže, komšija rekao: "Ne dam ti pare, ne možes mi ništa".

"Nastavio je da me tuče, uhvatio me i izbacio bosu napolje na kišu bez obuće. I tu je nastavio da me šutira u leđa i gurnuo niz stepenice. Došao je suprug po mene i odmah me odvezao u bolnicu da vidim da li je dete dobro, zatim sam otišla u policiju i prijavila slučaj. U međuvremenu, nasilnik je već prijavio mene da sam ga napala. U policiji sam dala izjavu, ali tužilac nije hteo da pokrene istragu jer nemam svedoka", nastavlja Jelena.

U toku dana pojavile su se, kako navodi, i modrice koje su vidljive.

"Mogla sam dete da izgubim. Ovo mora da se ispita kako treba. Živimo u strahu", zaključuje Jelena.

Kada su novinari portala "ucentar" pokušali da kontaktiraju komšije i napismeno im poslali pitanja, umesto odgovora, dobili su, kako navode, telefonski poziv.

"Javila se osoba koja je policijom pretila novinarima. Uz salvu prostačkih psovki, predstavila se kao supruga čoveka koji je optužen za nasilje. I naglasila 'da ima veze u policiji i da će da nas policija sredi'. Nije se predstavila", poručuju sa porala.

