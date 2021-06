UŽAS! DEČAK (10) SE UDAVIO POŠTO GA JE DRUG GURNUO U BAZEN, PA SE UPLAŠIO I POBEGAO Otac: Moj jedinac je sat vremena bio pod vodom

Branislav Palenkaš (10) utopio se prekjuče na gradskom bazenu u Odžacima kad ga je, kako se sumnja, tokom igre drug gurnuo u vodu, a zatim se uplašio i pobegao. Pretpostavlja se da je Branislav sat vremena bio pod vodom, sve dok nije pronađen oko 22 sata.

Preskočili ogradu

- Za tragediju se saznalo jer je otac dečaka prekjuče prijavio policiji njegov nestanak. Odmah je počela potraga i telo je posle pola sata nađeno na dnu bazena. Prvo se mislilo da se sam utopio, međutim, ubrzo je otkriveno da nije bio sam na kupalištu, već s mlađim dečakom. Veruje se da su se oni u igri gurkali oko bazena, te da je drug gurnuo Branislava u vodu - kaže izvor iz istrage i dodaje da u tom trenutku na bazenu nije bilo nikoga. - Noćni čuvar, koji je gluvonem, navodno je u tom trenutku bio u toaletu. Policija je uzela snimke s kamera, a Više javno tužilaštvo iz Sombora vodi istragu. Maloletnik nije krivično odgovoran, a u slučaj su uključeni Centar za socijalni rad i psiholog - objašnjava izvor.

Zbog čega su dečaci došli na kupalište nije poznato, a prema nekim informacijama, preskočili su ogradu da bi otišli do toaleta. Porodica nastradalog Branislava juče je bila van sebe. Kako je za Kurir ispričao njegov deda Branislav, po kome je dečak dobio ime, on je u nedelju odveo unuka na sportske terene. - Svakog dana oko 17 sati smo nas dvojica išli na igralište pored bazena. Uvek sam ga vozio biciklom, pa sedeo na ogradi i čekao da se izigra. Prekjuče me je nekoliko puta molio: "Deda, idi kući, vratiću se sam." Na kraju sam ga poslušao i otišao - priča uplakani deda: - Ne verujem da je moj unuk sam otišao do bazena, on uopšte nije voleo vodu, nije znao da pliva. Čuli smo da ga je neko gurnuo, ali ne znamo ko.

Najteži trenutak

Dečak je, kako priča deda, posle razvoda roditelja živeo sa ocem, bakom i njim. - Bio je veselo i aktivno dete, naš jedinac. Rekao mi je nedavno: "Za moj rođendan, 23. juna, spremaću roštilj za sve vas", a sada ga više nema - plače očajni deda.

Dečakov otac Darko kaže da se uplašio pošto se Branislav nije vratio kući, pa je oko 21 sat prijavio nestanak deteta. - Inspektori su mi rekli da je on u to vreme već sat vremena bio pod vodom. Najteži trenutak u životu mi je bio kad sam otišao na prepoznavanje tela rođenog deteta. Danas ćemo ga sahraniti - dodao je otac.

Majka neutešna Umesto rođendana, spremam mu sahranu Dečakova majka Anica juče je bila skrhana. Ona je potvrdila da im je rečeno da je Branislava neko gurnuo u vodu. - Umesto da sinu pravimo rođendan, spremamo mu sahranu. Ne mogu da verujem da niko od čuvara nije bio tu da vidi šta se događa. Da je neko čuvao bazen, moj sin bi sada trčkarao po dvorištu - plakala je majka.

Uprava gradskog bazena Kupalište nije bilo otvoreno Iz uprave bazena u Odžacima juče su rekli da ne mogu da daju izjave dok traje istraga. - Kupališna sezona još nije počela, a pripreme za otvaranje su bile u toku. Bazen nije bio otvoren za posetioce - rečeno nam je iz uprave.

