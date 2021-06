MOLIO SAM GA DA NE SKAČE, ALI NIJE POSLUŠAO Dušanov kolega o tragičnoj smrti oca troje dece ŽELEO JE DA SE DOKAŽE I PREPLIVA DUNAV

Dušan Mihajlović (22) iz Beograda, otac troje maloletne dece utopio se u četvrtak prepodne, kada je vozeći čamac iz Zemuna na kupalište Lido, skočio u Dunav da se rashladi. Nažalost, nije izronio, iako je njegov kolega pokušavao da ga spasi. Njegovo telo, prema nezvaničnim informacijama, nađeno je kod hotela Jugoslavija.

Kako Kurir saznaje, tragedija se dogodila oko 11 časova, kada je Mihajlović s kolegom prevozio turu posetilaca do Velikog ratnog ostrva na kom se nalazi poznato izletište.

Nije me poslušao

- Dušan je vozio čamac, dok ja naplaćujem karte. Dosta je bio svojeglav i često sam mu uzalud govorio neke stvari, ali bezuspešno. Kada smo došli do sredine Dunava, rekao je da će da iskoči kako bi se rashladio, ali i pored moje molbe da to ne radi, skočio je - kaže za Kurir D. M. zvani Kum, koji je bio s Mihajlovićem na čamcu.

čamac iz kog je skočio Dušan foto: Kurir/ B.T.

- Motor je namestio kako bi držao pravac. Ja sam putnike prevezao do obale. Dogovor je bio da dopliva do Velikog ratnog ostrva. Međutim, kada sam iskrcao putnike, okrenuo sam se da vidim gde je Dušan. Video sam ga sa podignutim rukama i odmah sam shvatio da nešto nije u redu - kaže nesrećni čovek i nastavlja:

kolega stradalog foto: Kurir/ B.T.

- Okrenuo sam čamac i došao do njega, za to vreme tri puta je s podignutim rukama zaronio i izronio. Ugasio sam motor, došao skoro do njega i uzeo kanap kako bi ga izvukao. Fokusirao sam se u njegove ruke, međutim kada sam zamahnuo, promašio je i video sam kako je sa stisnutom pesnicom potonuo.

Tragedija i u u Ripnju Nestao mladić u jezeru Potraga za mladićem (23) koji se utopio na jezeru Bela reka u Ripnju još uvek traje. - Navodno, on je bio tu sa drugovima, skočio je i nije isplivao i to baš u neuređenom delu kupališta. Ronioci su pretražili dno jezera, ali ga nisu našli. Nažalost, reč je o jako nepripistupačnom terenu, obraslom šibljem i trskom, te pripadnici MUP pregledaju i obalu - rekao je naš izvor iz istrage.

Mihajlović, prema rečima izvora, ovaj posao radi nekih četri, pet godina. - Velika tragedija! Vredan je momak, izdržavao je troje dece - ćerkicu od tri godine i blizance koji su još bebe. Baš su pre nekoliko dana bili ovde na keju s decom, kupio im je sladoled i uživali su - kaže on.

Želeo da se dokaže

Marijana, supruga stradalog kaže da je od Dušanovih kolega saznala da je njen muž danima pričao da će skočiti u Dunav da se rashladi.

- On je želeo da se dokaže i prepliva Dunav. Međutim, gazda mu je to strogo zabranio. Nažalost, prekjuče je iskoristio priliku kada je ostao sam sa kolegom i skočio. Telo mu je bilo vrelo, voda hladna, preseklo ga je i utopio se. Kolega mu je bacao kanap, učionio je sve što je mogao da ga spase, ali nije bilo pomoći - priča potresena Marijana i dodaje da imaju troje dece:

- Moj suprug je obožavao svoj posao, živeo je za to da ode na Dunav, a i mi smo živeli od njegovog rada. Dušanov otac je išao u policiju i na identifikaciju, sahranićemo ga sledeće nedelje - rekla nam je udovica Mihajlovića.

Prijatelji se opraštaju Neka te čuvaju anđeli Prijatelji utopljenog mladića širom društvenih mreža opraštaju se od njega. - Ne mogu da verujem da te više nema, neka te anđeli čuvaju - napisao je jedan prijatelj stradalog.

Kurir.rs/ B.Travica - J.Ivić/ Foto Fejsbuk, B.T.