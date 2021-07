VELIKA POTRAGA ZA SRBINOM U DOMINIKANI: Hteo da prošvercuje više od 19 kila kokaina! Sumnja se da je član međunarodne krimi grupe

Policija Dominikanske Republike pokrenula je potragu za Srbinom, koji se sumnjiči da je kao deo međunarodne kriminalne grupe, učestvovao u švercu kokaina.

Kako su saopštili iz Nacionalne agencije za kontrolu droga u Diminikani, u velikoj akciji lisice su stavljenje Jeannie Vicente Batista (41) iz Dominikane i Italjanu Luki Botaru (62), koji su saučesnici odbeglom državljaninu Srbije.

Dvoje uhapšeno

- Dvoje uhapšenih, kao i Srbin, sumnjiče se da su pokušali da iz jedne dominikanske luke u Hong Kong prebace 19,39 kilograma kokaina, spakovanog u dva automobila, takozvana oldtajmera - prenosi portal El Caribio, dodajući da je droga zaplenjena u februaru, ali da su osumnjičeni tek prekjuče otrkiveni.

- Ženi su lisice stavljene u Santo Domingu, dok je Italijan uhapšen kada je pokušao da se na aerodromu Romana ukrca na let za Milano - prenose mediji: - Dominikanka je bila zadužena da pakete kokaina spakuje u instrument table oldtajmera, koja su potom ukrcana na brod. Plan je bio da se droga tako transportuje do Kine, ali su istražitelji osujetili plan krijumčara. Za Italijanom je u momentu hapšenja na snazi bila poternica zbog sumnje da je švercovao kokain.

Zaplenjena imovina

- On je blisko povezan sa klanom, koji je duže vreme švercovao kokaina i prao pare, a čiji je deo i odbegli srpski državljanin. Ovom Srbinu nedavno je u okviru policijskih racija zaplenjena vredna imovina u toj državi, ali on nije pronađen. Veruje se da je uspeo da pobegne van zemlje. Sada je za njim raspisana poternica - objašnjavaju mediji. Kako dodaju, način na koji je ova grupa planirala da preveze zabranjen tovar, do sada je neviđen. - Ranije je uhapšen vlasnik oldtajmera iz 1983. i 1984. godine, kao i osoba koja je napravila specijalne bunkere u njima za skrivanje paketa. Lisice su stavljene i čoveku koji je dopustio da se automobili ukrcaju na brod - dodali su izvori.

Uhapšen, pa pušten Džoni sa Vračara bio u Dominikani! Nikola Vušović zvani Džoni foto: Shutterstock, Privatna Arhiva Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, navodno saradnik kavačkog klana, koji je viđen kao naslednik uhapšenog Veljka Belivuka, u martu ove godine navodno je lociran i uhapšen u Dominikani. Prema operativnim podacima policije, on je planirao da posle hapšenja Belivuka i ekipe preuzme njihove poslove. Međutim, već početkom aprila pojavila se informacija da je Džoni pušten na slobodu pod misterioznim okolnostima.

