OPTUŽEN VOZAČ KOJI JE PREGAZIO DEČAKA (4)! Roditelji: Tražićemo maksimalnu kaznu zatvora, iako je to malo!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog sudu protiv R. D. (50), koji se sumnjiči da je u Prvomajskoj ulici u Zemunu u novembru prošle godine izazvao tešku nesreću u kojoj je poginuo Despot Mrđić (4).

Podsetimo, mališan je nastradao kada je s bakom izlazio iz autobusa. U momentu kada su bili na poslednjem stepeniku, vozač je navodno prvo krenuo, pa zatvorio vrata, koja su udarila baku i bacila je na asfalt, a prikleštila Despotovu nogu. Uznemirena žena vikala je i mahala vozaču da zaustavi autobus, ali je on nastavio da vozi i tako je pregazio dečaka. Vozač je, podsetimo, uhapšen tek na Voždovcu, i to pošto je okrenuo ceo krug na gradskoj liniji.

Verica Mrđić, majka tragično nastradalog Despota, kaže da sada imaju samo jednu želju - da pravda bude zadovoljena i da sud vozača osudi na maksimalnu kaznu.

Sa neba ja vas gledam, zbog mene tu ste sada, ne dajte, dobri ljudi, da nečije dete još strada.

- Ono što mi tražimo je da bude maksimalno osuđen, a to je osam godina, iako je to malo. Našeg Despota nema, pa nema, ali on mora biti kažnjen. Dokle god su kazne male, a praksa je da svi dobijaju dve-tri godine za ovakva dela, niko neće da razmišljati u saobraćaju. Niko neće stati da ukaže pomoć, pa ćemo tako opet imati neku Prvomajsku u kojoj je stradao naš Despot, ili još neku Karaburmu, neki Niš... Dokle god sud ne počne da deli maksimalne kazne bez amnestije za ovakva dela, do tada će se ovakve stvari događati - rekla je Verica za Kurir.

Njen suprug, otac dečaka koji je poginuo, kaže da je juče, kada je primio vest da je vozač autobusa optužen, sam otišao u tužilaštvo da se uveri da je to istina.

- Predmet je prošao kroz pisarnicu, morao sam to i sam da proverim. Iako smo ovo čekali, u neverici smo. Predugo se čekalo ono što treba da se desi vrlo brzo. Ovo je samo jedan korak bliže ka našem cilju, a to je da vozač bude maksimalno osuđen. Nastavićemo da se okupljamo na mestu Despotove pogibije svakog meseca kao i do sada - rekao je Vukašin Mrđić.

