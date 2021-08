UHAPŠEN MUŠKARAC (32) IZ VRBASA: Ukrao 2 bicikla sugrađankama, otkrivena još jedna krađa

određen pritvor do 30 dana

Policija Novom Sadu, uhapsila je Vrbašanina M. K. (32), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i krađa.

Sumnja se da je, tokom vikenda, on ukrao dva bicikla meštankama Vrbasa. M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati, a posle saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor, do 30 dana.

Policija je rasvetlila još jednu krađu bicikla u Vrbasu, za koju je osumnjičen tridesetogodišnji meštanin i protiv njega će biti podneta krivična prijava, u redovnom postupku.

Sva tri ukradena bicikla policija je pronašla i vratila vlasnicima.

(Kurir.rs/S. S.)