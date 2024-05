KEVIN PANTER PECNUO VEČITOG RIVALA: "Ne gledam njihove utakmice, ja pratim samo KVALITETNU košarku"

Košarkaši Partizana su savladali Budućnost u prvom meču polufinalne serije ABA lige rezultatom 78:67.

Kevin Panter je bio poenterski skroman do 25. minuta meča, a u završnici utakmice je preuzeo stvar u svoje ruke i poenima sa linije slobodnih bacanja zapečatio pobedu svog tima.

Posle meča, bio je raspoložen za priču, a uputio je poruku i onima koji ne veruju u njegov tim.

- Ko kaže da ne znamo da igramo odbranu? Odradili smo svoje i to je to. Moramo još jednom da ponovimo isto protiv dobre ekipe na njihovom terenu. Da odigramo defanzivnu utakmicu kako bismo došli do finala, a onda i posle toga da ostanemo na istom nivou - rekao je Panter za "Mozzart sport".

Veruje Kevin u prolaz u Podgorici.

- Solidan su tim, pogodili su neke šuteve, ali dobro, to je normalno. Održali smo prednost, pogodili slobodna bacanja i pobedili. Sada isto moramo da uradimo na njihovom terenu za nekoliko dana - rekao je kapiten Partizana.

Kevin uživa u gledanju Evrolige, a dve serije ga posebno interesuju.

- Trenutno sam samo navijač. Uživam u dobroj plej-of košarci. Gledam Matijasa. Bila je luda utakmica, dobra. Gledaću i Monako – Fenerbahče. Te dve serije pratim.

Otkrio je i da li će gledati meč između Crvene zvezde i Mege.

- Iskreno to neću gledati. Ne zanima me. Zanima me samo Panatinaikos i Monako – Fenerbahče - rekao je Panter.

Da li je ostala žal što se Partizan nije plasirao u plej-of?

- Naravno, imam taj osećaj. Svako tako razmišlja. Da samo ovo uradili, ili da smo ono... Ali nismo. Nismo odradili ono što smo trebali i to je to. Zato nismo u plej-ofu Evrolige - zaključio je Panter

