SAD JE SVE JASNO! KANDIĆKA I OPOZICIONARI NA ISTOM ZADATKU: Priznali bi GENOCID u Srebrenici, a to i NE KRIJU!

Napadi na srpski narod i Srbiju se ne stišavaju. Dok se predsednik Vučić bori u Njujorku, pojedini čine sve da se srpski narod proglasi genocidnim.

U tome prednjači Nataša Kandić, koja svojim objavama na društvenoj mreži X širi neistine i poziva na nasilje prema Aleksandru Vučiću u ime Srebrenice. Ona i javno agituje da, očigledno, opozicija treba da preuzme vlast u Srbiji jer oni ne bi imali ništa protov da se naš narod proglasi genocidnim.

- Biće i druge vlasti u Srbiji koja će se stideti ove koja se "bori" protiv spomen dana na žrtve genocida u Srebrenici - poručuje Kandićeva.

U tome je podržava i Emir Suljagić, direktor centra u Potočarima.

- Srbija je izvršila genocid u BiH i platila ga štampanim novcem. Samo srpski nacionalisti, samo četnici nisu ni mrdnuli iz 1995. Srbija je danas jedino društvo u bivšoj Jugoslaviji koje je još uvek akutno u devedesetim. Mrdnuli se nisu - rekao je okoreli borac protiv Srbije.

Ipak, Suljagiću se dopada deo opozicije, koji smatra da se u Srebrenici desio genocid, o čemu svedoči njegov susret sa Dobricom Veselinovićem u Potočarima.

Ovakve stavove izneo je i Veselinović u emisiji u jednom od opozicionih medija.

- Ja sam želeo da na jednom ljudskom nivou posetim prvenstveno memorijalni centar i da sa ljudima koji tamo predano rade na kulturi sećanja i na jednoj stvarno izuzetnoj i postavci i svemu onome što taj centar čuva, prođem kroz taj strašan događaj, taj genocid, koji se desio i da pošaljemo jednu poruku da mi kao nova generacija i aktivista i političara i prosto ljudi koji žele da žive u ovom regionu, moramo da sarađujemo, moramo da razgovaramo i moramo da nazovemo stvari pravim imenom. Uvek je to sada da li je genocid ili nije. Ja ga nazivam genocidom - rekao je Veselinović.

Ipak, kada je deo opozicije u pitanju, Veselinović nije usamljen u tom mišljenju. Štaviše, čini se da postoji trend unutar redova dela opozicije da se srpski narod naziva genocidnim. Sličan, antisrpski, stav izrazio je i Veselinovićev ideološki kolega, Pavle Grbović.

On, takođe, poziva i na smenu Vučića u cilju priznavanja Srbije i srpskog naroda kao genocidnih tvorevina.

- Malo mi je neprecizno kad neko pita da li se u Srebrenici desio genocid, kao da je bila u pitanju poplava ili neka vremenska nepogoda, pa se ona dešava. Ne, takvi zločini se izvršavaju. Imamo nešto što je pravna činjenica, što je utvrđeno različitim presudama, i međunarodnog suda pravde i presudama prema određenim pojedincima koji su za to osuđeni, i imamo nešto što je politička činjenica. Nama je potrebna suštinska promena načina funkcionisanja naših društava, a to ne može da se uradi bez promene političkih elite koje imaju i političku snagu i političku volju i na kraju krajeva viziju i hrabrost da takvu stvar urade - poručio je Grbović, jasno stavivši do znanja koje su namere tzv. "građanske opozicije": da priznaju genocid u Srebrenici.

