PREMIJER VUČEVIĆ O REZOLUCIJI: Pritisci su ogromni! Genocid ima tačnu definiciju, a to nije Srebrenica

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je jutros da su pritisci ogromni kada je reč o rezoluciji o Srebrenici

- Skandalozno je sve ono što se dešava oko ove rezolucije, to je jednostrani akt jednog ambasadora da ne kažem jedne etničke grupe. Govorimo o državi koja je teško konfigurisana nakon rata. Ovde imamo preskočeno i Predsedništvo BiH i Savet ministara.. Imamo jednog ambasadora koji je to dogovorio sa zemljama iz Zapadne hemisfere. Imate i situaciju da neko posle 29 godina nas vraća u period kada smo izašli iz rata sa velikim žrtavama sa sve tri strane. Umesto da se okrenemo budućnosti, da vratimo ljude u region i umesto toga oni nas vraćaju 29 godina unazad - kaže Vučević za TV Prva i dodaje da niko nije razmišljao o efektima i posledicama takve rezolucije.

"Genocid ima tačnu definiciju, a to nije Srebrenica"

- Nek se niko ne ljuti iz Nemačke, nemoguće je u Srbiji objasniti da je Nemačka predlagač rezolucije kada je to država koja je počinila najgore stvari u dva svetska rata. To niko ne može da doživi kao racionalni politički gest. Da Nemačka i Ruanda budu predlagači je nosens. Vidite da najveći eksperti po pitanju genocida kažu da to nije slučaj u Srebrenici. Genocid ima tačnu definiciju, a to nije Srebrenica. Svi Srbi moraju da razumeju da se tamo desio težak zločin, ali i Bošnjaci moraju da znaju šta je za nas Jasenovac, Prebilovci...

- Sledeći talas licemerja je kad kažu da se ne radi o generalnoj odgovornosti. Čemu onda potreba? Individualna odgovornost se rešava pred sudovima, zato nije razumljivo čemu ovo ako nije politička kolektivna krivica. Iz nje dobijate da je sledeći korak ukidanje RS, što je destrukcija BiH. Neko se igra vatrom na Zapadnom Balkanu i ono što je najavio Konaković, tražiće se ratna odšteta i revizija istorije. Velika opasnost se nadvila nad nama.

Postoji šansa da će Grčka i Rumunija promeniti svoj stav

- Koliko god da smo brojčano manji, oni su mislili da će moći da odmah da izglasaju rezoluciju, a sad moraju da ulažu sto puta više napora. Pre 15 godina bi Srbija samu sebe proglasila genocidnom. Ovi amandmani Crne Gore bacaju samo prašinu u oči. Mi smo danas u mogućnosti da kontaktiramo sve zemlje u svetu, da iznosimo argumente, uspeli smo da ove koji su za rezoluciju namučimo da dođu do većine. Za nas će biti veliki uspeh ako veliki broj država bude protiv i uzdržano. Oni će je svakako izglasati zbog geopolitičkih prilika u svetu, ali poslaće im se politička poruka da ljudi ne prihvataju tu rezoluciju. Ovo je osetljivo pitanje za svet, zbog velikog muslimanskog sveta koji postoji.

- Pritisci su ogromni. Postoji šansa da će Grčka i Rumunija promeniti svoj stav i glasati za rezoluciju. Oni koji su inženjeri toga namerno odaberu države koje su bliske da bi vas ponizili - rekao je premijer i osvrnuo se na Kneževićevu opasku da imamo podršku Gabona, ali ne i susedne Crne Gore.