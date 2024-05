EKSKLUZIVNO! Aleks Koreča za Kurir govorio o Đokovićevoj ČUDNOJ ODLUCI: "Novak ZNA ŠTA RADI"

Čuveni španski teniser i teniski trener Aleks Koreča, nekada drugi na planeti i čovek koji je ozbiljan posao radio dok je trenirao Endija Marija, a potom i selektor Dejvis kup reprezentacije Španije, govorio je za Kurir o odluci Novaka Đokovića da se pojavi u Ženevi i tek treći put u karijeri zaigra na nekom turniru u nedelji uoči grend slema, o šansama srpskog tenisera u Parizu, prvo na Rolan Garosu, zatim i na Olimpijskim igrama, ali i o potencijalnom susretu s Rafaelom Nadalom i o tome kakvi su dometi "bika sa Majorke".

Koreča danas radi kao stručni komentator Jurosporta, koji će ekskluzivno prenositi mečeve s Rolan Garosa.

- Pre tri godine, kada je igrao u nedelji pre grend slema, osvojio je dve titule - podseća Koreča, pošto je Đoković 2021. godine pobedio na turniru u Beogradu, a zatim i u Parizu, i dodaje:

- Verujem da Đoković zna šta radi i šta je najbolje za njega.

Nakon drugog grend slema u sezoni sledi Vimbldon, a onda i Olimpijske igre u Parizu, gde će Đoković pokušati da dođe do prvog zlata u karijeri.

- Rano je da se govori o Olimpijskim igrama. Prvo će biti važno šta će da uradi na Rolan Garosu, a zatim i na Vimbldonu. Nije isto ako se u Pariz vrati sa odigranih 14 mečeva na pet dobijenih setova, dve titule ili na primer, dva poraza u četvrtfinalima... Verujem da će biti spreman da ide do samog kraja na sva tri velika takmičenja koja nam predstoje do kraja leta, uključujući US open - zaključio je Koreča.

Nole i Rafa - ne do polufinala! Nadal u Parizu za izbegavanje Rafael Nadal će odigrati verovatno poslednji Rolan Garos u karijeri. Trenutno je 276. teniser sveta, ove godine je odigrao samo 11 mečeva, ali Koreča veruje da bi za njega i Novaka bilo dobro da se susretnu u završnici turnira. - Bolje je za Nadala da eventualni meč s Novakom dođe što kasnije, mnogo bolje ako bi to moglo da bude negde u polufinalu ili finalu, a s druge strane, i nosioci sigurno priželjkuju da ne naiđu na Rafu na turniru koji je osvajao 14 puta - poručio je Koreča.

