"ĐOKOVIĆ JE TREBALO DA OŽENI ANU IVANOVIĆ" Britanci došli u Beograd i kopali po Novakovoj prošlosti - ovo su čuli od komšija!

Novak Đoković ove srede proslavlja svoj 37. rođendan. Rođen je 22. maja 1987. godine i na turniru u Ženevi će obeležiti ovaj poseban dan. Čestitke stižu sa svih strana, mnogi današnji datum nazivaju danom kada je rođen najbolji teniser svih vremena, a jedna od rođendanskih čestitki na Noletov račun iz prethodnih godina i danas se pamti.

Te 2019. godine je britanski "Bi-Bi-Si" (BBC) došao u Beograd, tačnije na Banjicu, deo grada gde je Novak odrastao i razgovarao su sa njegovim komšijama i članovima porodice. Naslov reportaže bio je "Kako je NATO bombardovanje 1999. godine oblikovalo njegovu karijeru". Dosta komšija i stanovnika njegovog rodnog kraja imalo je šta da kaže o toj temi i o samom Đokoviću kao sobi.

"Kada su se čule sirene i kada su avioni počeli da nadleću nikada niste znali gde bi mogla bomba da padne. Bombardovali su šta god su želeli i to su nazivali 'kolateralnom štetom'. Bacali su bombe na mostove, bolnice, jedna trudnica je poginula, bilo je mnogo teško", prepričavao je tada Đorđo Milenić, stariji čovek koji se družio sa Novakovim dedom Vladimirom koji je preminuo 2012. godine.

Milica Milivojević, žena koja je živela na spratu iznad Đokovićevog dede otkrila je kako je izgledao život u tom periodu. "Bilo nas je oko 20-30 u tom skloništu. Čuli smo bombe, ali ne dok smo bili u skloništu. Kada smo bili napolju mogli smo da čujemo kako padaju na Avalu. Mi bismo se okupili u podrumu, posebno mi mlađi, igrali bismo neke društvene igre, svašta se dešavalo tada."

Jedan od ljudi koji je imao uticaj na Novakovu karijeru je Bogdan Obradović koji ga video još kada je imao 10 godina. "Novakov otac Srđan i ja imali smo neke zajedničke prijatelje i oni su mu rekli da sam dobar trener i da bih možda mogoa da mu pomognem. Odradili smo jedan trening i ostao sam u šoku. Bio je pripremljen, zagrevao se, imao je flašicu sa vodom, bananu, peškir, sve. Nikada to nisam video od nekoga ko je toliko mlad. Prošli smo kroz sve i svašta tokom bombardovanja, proveo sam dosta vremen sa Novakom u tom periodu, trenirali smo dosta i pravili se kao da je sve normalno, bio je fokusiran, zabavljao se, dosta se smejao", rekao je Obradović.

Đoković je često trenirao u teniskom klubu Partizan, a baš tamo se nalazi mural na kom su on i Ana Ivanović, čuvena srpska teniserka i osvajačica Rolan Garosa iz 2008. godine. "Često sam njegovom dedi Vladi pričao da je Novak trebalo da oženi Anu", našalio se Milenić.

Naravno, to je ostala samo šala, jer su i Ana i Novak u srećnim brakovima. Ana sa nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom ima trojicu sinova, a Nole u braku sa Jelenom Đoković ima sina i ćerku.

U vreme pravljenja ove priče obavljen je razgovor i sa Draganom Gavrilovićem koji je tada sa cigaretom u rukama davao izjavu. "Kada je Novak bio mali, od 12. do 15. godine, dolazio je da igra ovde i mnogi ljudi širom grada su dolazili da ga gledaju. Svi smo znali da su mu suđene velike stvari. Svi su želeli da vide početak istorije", rekao je Gavrilović.

Na jednom drugom muralu na Banjici nalaze se Novak i Jelena Genčić, žena koju je on često opisivao "kao drugu majku". "Slobodno pišite o Novaku, on je kao dečak iz raja. Nije čovek, tako je skroman, normalan. Vidite li onaj fudbalski teren tamo? E baš tu je igrao fudbal kada je imao vremena, jer je dosta trenirao. Postao je poznat, ali je često dolazio ovde, bilo to na dan ili na pet minuta", ispričala je jedna žena koja je želela da ostane anonimna, uz dodatak da tu živi preko 40 godina.

Jedna od tema bila je i loš odnos stranih medija prema Srbiji. "Ljudi misle da smo mi loši, ali ne dolaze da se i sami uvere u to što čuju. Samo gledajU vesti i imaju drugačiju sliku. Pre neko veče sam pokupio neke Skandinavce sa aerodroma koji su mi rekli da su uplašeni, kada sam ih pitao zašto, spomenuli su rat kroz koji smo prošli. Objasnio sam im da smo mi otvoreni i prijateljski nastrojen narod", rekao je taksista Đorđe Mitić.

