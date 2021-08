OSUĐEN ZA TRI LIKVIDACIJE, A GLUMI DOBROČINITELJA: Nasmejani ubica Čaba Der iz zatvora donirao novac nepoznatoj ženi!

Čaba Der, poznat po nadimku "nasmejani ubica", koji je i u Mađarskoj i u Srbiji osuđen na maksimalne kazne zatvora zbog nekoliko ubistava, iza rešetaka glumi dobročinitelja, pa je nedavno uplatio ogroman novac na račun žene iz Mađarske koja je ostala bez doma!

Kako piše Blik, plaćeni ubica, koji u mađarskom zatvoru služi kaznu doživotnog zatvora, u novinama je pročitao tužnu životnu priču Monike Ziget, koja je upala u problem sa građevinskom mafijom.

Mafijaški rat

- Monika je u medijima pričala kako se već 10 godina bori za krov nad glavom, jer su je prevaranti doveli u neprilike. Svoj stan je mogla da povrati samo ako bi licitirala na javnoj aukciji, a za to joj je bio neophodan avans od 3.000 evra. Ona nije imala taj novac - piše Blik.

Neverovatno Pomogao i ćerki žrtve Čaba Der je, podsetimo, 3.000 evra uplatio i Vivijen Vetuli, ćerki Lasla Vetule, za čije je ubistvo osuđen. Devojka od rođenja maltene nije imala kontakt sa ocem, a kada je Čaba čuo za njenu tešku sudbinu i zdravstvene probleme, odlučio je da joj pomogne.

Kristijan Gulijas, advokat osuđenog Čabe Dera, potvrdio je tamošnjim medijima da je njegov klijent uplatio novac Moniki Ziget. - Čaba nije neosetljiv, uvek je pomagao ljudima i imao razumevanja za tužne sudbine, posebno za žene i decu. Želi da skrene pažnju na muke poštenih ljudi, da se nikome ne bi dogodilo ono što je ovoj siromašnoj ženi - rekao je Derov advokat i dodao da je "nasmejani ubica" bio umešan u mafijaški rat, te da je izgubio mnogo prijatelja i poznanika i da vrlo dobro zna kako je to kada je nekome potrebna pomoć. Međutim, advokat nije objasnio odakle njegovom klijentu novac za donacije, s obzirom na to da se iza rešetaka nalazi već dve godine. - Der glumi dobročinitelja. Možda to radi da bi oprao svoju savest, a nije isključeno ni da to radi jer voli da se pojavljuje u medijima, pa traži načine za to - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Dvaput osuđen

O uplaćenom novcu, kako pišu mađarski mediji, obaveštena je i Monika Ziget, koja je, kako navode, bila šokirana, ali je prihvatila pomoć plaćenog ubice. - Nisam mislila da ću dobiti pomoć od osuđenika. Ovaj čin pokazuje da u svim ljudima ima malo dobrote. Mnogo smo mu zahvalni. Da mogu, posetila bih Čabu u zatvoru - rekla je Monika.

Tukao cimere Prebio dvojicu Boravak "nasmejanog ubice" iz Čantavira u mađarskom zatvoru obeležen je skandalima. Der, koji je označen kao jedan od najopasnijih osuđenika, već dva puta je prebijao svoje cimere u ćeliji, a reč je o ljudima koji su osuđeni zbog ubistva žene ili nasilja nad ženama. Njegov advokat bi svaki put govorio da je Čaba i sam bio žrtva porodičnog nasilja, te da je on zamolio da ga u zatvoru ne spajaju sa takvim pritvorenicima, jer on to ne može da toleriše i da je izuzetno osetljiv na žene i decu.

Podsetimo, Der je nedavno osuđen pred Višim sudom u Beogradu na 40 godina zatvora zbog likvidacije Nebojše Markovića na Banovom brdu 2018. Prethodno je u Mađarskoj osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva Lasla Vetule u Budimpešti i Hrvata Ivana Serdarušića u Amsterdamu. Kako Der ima i mađarsko i srpsko državljanstvo, nakon hapšenja u Češkoj izručen je Mađarskoj.

