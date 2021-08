STRAHINJA DIVLJAO KOLIMA I RANIJE! Mladić (19) pijan i bez dozvole očevim auto sleteo u kanal, u nesreći POGINUO TINEJDŽER VIDEO

U saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio Vukašin S. (17) kojeg je Strahinja vraćajući se iz provoda, povezao na putu do kuće Strahinja S. (19).

Strahinja S. (19) kako mediji nezvanično saznaju od ljudi bliskih istrazi nije imao vozačku dozvolu, ali je imao alkohola u krvi kada je u nedelju očevim autom prvo udario znak, pa potom upao u kanal Dunav - Tisa - Dunav kod Rumenke.

U autu su bila još dva maloletnika koja su i dalje u Dečjoj bolnici u Novom Sadu P. D. (15) teškom stanju sa povredama unutrašnjih organa i N. M. (16) sa lakšim povredama. Rumenka je u utorak bila u suzama kada je na rumenačkom Pravoslavnom groblju u 14 časova sahranjen Vukašin S. Na večni počinak ispratilo ga je gotovo čitavo selo.

Strahinja S. foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Facebook

- Strahinju sam viđao i ranije da divlja kolima. Često je upadao u neke probleme, nemirnog je duha, problematično dete. Neko je morao obratiti pažnju šta on radi sa tim kolima. Tragedija se verovatno mogla sprečiti. Posle smo saznali da nema ni položeno. Verujte pola Rumenke je tu noć bilo na kanalu i nadalo se dobrim vestima, odnosno da će se Vukašin nekako izvući. Ali nije bio te sreće – rekao je meštanin Rumenke koji živi pored kanala DTD.

On je naveo i da se tu noć oko 1.30 zaustavilo nekoliko kola sa omladinom. Devojčice i momci su plakali i vrištali kada su videli šta se desilo. Podsetimo, Vukašin i njegov drug, su krenuli iz Kisača kući iz provoda i čekali autobus na stanici. Naišla su tri momka iz Rumenke, stala i pitala da ih povezu.

Vukašin Stošić je poginuo u nesreći foto: Printskrin/Instagram, Printskrin/Facebook

Vukašin je odlučio da pođe sa njima. Kola su se na mostu pred ulazak u Rumenku prevrnula na krov i upala u kanal. Vukašinov prijatelj sa kojim je bio u Kisaču na druženju, nije ušao u kola, ostao je na stanici da sačeka autobus i to mu je možda spasilo život. Vozaču Strahinji S. kojem je određen pritvor do 30 dana, preti kazna od dve i do 12 godina zatvora.

Kurir.rs/Blic