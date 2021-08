ZAŠTO MI JE VUKAO MRTVO DETE? ZNAM ŠTA JE HTEO: Otac mladića, poginulog u nesreći u Nišu TRAŽI ODGOVORE!

U toku je suđenje Saši Blagojeviću (28) iz Niša kome se na teret stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, zbog pogibije njegovog druga Srbe Živkovića (20). Srba je stradao dok je sedeo na mestu suvozača, a njegovom ocu, Milošu, mnoge stvari još nisu jasne.

"Ja ne znam pravu istinu uopšte kako mi je dete umrlo. Jeste on priznao krivicu da je vozio, ali tamo postoje neke situacije koje su ostale nejasne, a pre svega zašto mi je mrtvog sina vukao i zašto ima od njega propušten poziv pet minuta pre nesreće", kaže Miloš, otac Srbe Živkovića (20) iz Gornje Vrežine koji je poginuo 1. novembra 2020. na Bulevaru Nikole Tesle kada je BMW kojim je upravljao njegov drug Saša Blagojević (28) sleteo sa kolovoza.

Blagojević je optužen da je vozio pijan sa 1,3 promila alkohola u krvi, bez vozačke dozvole, brzinom od 108 kilometara na čas, što je duplo više od ograničenja i optužen je za teško delo protiv bezbedosti javnog saobraćaja. Posle današnjeg ročišta koje je odloženo zbog nedolaska veštaka Zavoda za sudsku medicinu, Miloš ističe da i posle nekoliko meseci suđenja još ne zna sve okolnosti pod kojim je nastradao njegov sin koji je bio na mestu suvozača.

"Postoji očevidac da mi je vukao mrtvo dete, pokušavao da ga izvuče iz kola. Mislim da je hteo da ga stavi na mesto vozača i znam da je tako. Druga stvar je to da je pet minuta pre pogibije, moj sin, imao propušten poziv od Blagoojevića. Imam u telefonu sve to stoji, telefon od sina je kod mene. Šta to znači? Možda moj sin nije bio u autu zbog brze vožnje? Možda mu je pao telefon u autu pa ga je on zvao da bi ga našao, a možda je bilo i nešto drugo. Ne pije mi vodu ni podatak da je išao brzinom od 108 killometara na čas. Onoliko da bude slomljen auto, ona žardinjera. On je išao sigurno 180 kilometara na čas", smatra Miloš Živković.

Iako je Saša Blagojević optužen za krivično delo za koje se može izreći i kazna zatvora do 12 godina, Miloš sumnja da bi mogao da dobije znatno manju kaznu.

"Mislim da on neće da dobije za ovo više od tri, četiri godine. Znači sutra, ja koga ne volim mogu da ga pregazim kolima i da dođem da se izvinim sudu i roditeljima i da dobijem tri godine robije. A da ga ubijem na ulici dobiću 40 godina", kaže očajno Živković.

Nesreća u kojoj je stradao Živković desila se u Bulevaru Nikole Tesle, neposredno posle kružnog toka na raskrsnici ulica Pantelejske i Aleksandra Medvedeva, gde je Blagojević izgubio kontrolu nad upravljačem automobila, izleteo sa kolovoza, udario u žardinjeru pa u zgradu "Nišauta". Blagojević je pred sudom ispričao da se nesreća desila kada su pošli da odvezu kući dve drugarice i da se ne seća kako su došli u taj deo grada.

"Pogledao sam u Srbu koji je bio na suvozačevom mestu. Ne sećam se da sam vratio pogled ispred sebe, u sekundi mi se samo pojavila slika kružnog toka i neke bele tačkice u pozadini. Sledeće čega se sećam jeste to da se budim zadihan u automobilu koji je bio smrskan. Pozvao sam Srbu jednom, dva puta ali nije odgovarao", ispričao je Blagojević ranije pred sudom.

On je rekao da izašao iz auta kako bi prišao da vidi da li drug daje znakove života i da je "pokušao da stavi ruku na njegove grudi da vidi da li ima otkucaje srca", ali da nije uspeo jer se uspaničio kao i da navodno nije smeo da ga pomera da ga ne bi povredio još više.

