VELEOBRT: Zoran Marjanović nije isključio telefon, umotao ga je u foliju?

Izvršni direktor tehnike u "Telekomu" Đorđe Marović osporio je juče u Višem sudu u Beogradu nalaz sudskog veštaka, koji je ranije tvrdio da je Zoran Marjanović 2. aprila 2016. u vreme ubistva supruge Jelene isključio telefon na 26 minuta, navodeći da bi isključenje aparata mreža detektovala.

Marović je, inače, potpisnik izveštaja ovog mobilnog operatera koji je ranije dostavljen sudu, a u kom se takođe navodi da bi "mreža detektovala uključenje ili isključenje mobilnog telefona bez obzira na to da li neko po uključenju isključenog telefona obavi poziv ili ne".

Mreža registruje

- Ukoliko je telefon isključen na regularan način, mreža to registruje - rekao je svedok Đorđe Marović i tako opovrgao nalaz veštaka Dragomira Vasiljevića, koji tvrdi da je Zoran namerno isključio telefon u vreme ubistva pevačice "Granda".

Veštak Vasiljević svedočenje je pratio iz publike, a pravu buru u sudnici izazvao je kada je izašao za govornicu da i sam postavi nekoliko pitanja svedoku.

Zamenica tužioca Jelena Biorčević Cerović pitala je svedoka Đorđa Marovića da li poznaje stručnog saradnika za telekomunikacije Sašu Savića, kog je angažovala odbrana tokom saslušanja veštaka. - Radi u direkciji za tehniku, kojom ja rukovodim i u kojoj ima 4.500 ljudi. Poznajem kolegu iz viđenja, ali sam morao da pogledam sliku na našem internom portalu da bih znao ko je on. On nije imao nikakvog dodira sa izveštajem koji smo sačinili - rekao je svedok.

- Znate li šta je ovo? - pitao je Vasiljević vadeći sivu aluminijumsku foliju, što je izazvalo smeh kod prisutnih, uključujući i Marjanovića, koji je sa optuženičke klupe pratio ispitivanje svedoka.

- Ako se telefon umota u ovu foliju, da li će biti nedostupan? - nastavio je veštak s pitanjima, ali se za reč javio Marjanovićev advokat Nikola Dumnić. - Sudija, posle godinu rasprave došli smo do folije za čokoladu! Svako greši, ljudski je to priznati. Šta će sledeće veštak da izvadi iz cegera? - rekao je Dumnić, aludirajući da je veštak kog je angažovalo tužilaštvo pogrešio u svom nalazu.

Raspravu u sudnici prekinula je sudija Jelena Škulić, koja nije dozvolila svedoku da odgovori na pitanje da li bi telefon Zorana Marjanovića bio nedostupan da ga je zamotao u foliju.

Mreža

Korisnik ne može da bira da li je ima

Na pitanje sudije šta se dešava ako siđe u garažu i izgubi signal, pa se on vrati po izlasku iz nje, svedok Marović je objasnio da to mreža ne bi registrovala, ali da na to korisnik mobilnog ne može sam da utiče. - Kvalitet pokrivanja radio-mreže je nešto što se prati. Korisnik na to ne može da utiče i to može da se desi i prilikom loših vremenskih uslova. Ne postoji log koji je vezan za kvalitet signala - rekao je svedok.