SRPSKI RULET 2021! Porše i BMW uleteli u Terazijski tunel BRZINOM OD 190 km/h! Misterija 3 SMRTI i drugog vozača TRAJE 24 GODINE!

Smrt motocikliste (35) u noći između utorka i srede u Terazijskom tunelu, podsetila je na stravičnu nesreću iz 1997. godine u kojoj su na istom mestu, gotovo u isto vreme, oko dva sata posle ponoći, poginula trojica mladića nakon jezive trke vozača "poršea" i BMW-a.

Taj slučaj tada je u javnosti postao poznat kao "srpski rulet", a jauci povređenih i zvuk brusilica vatrogasne ekipe koja se borila da izvuče povređene i poginule iz olupina, dugo je odzvanjao Terazijskim tunelom u centru Beograda.

"Srpski rulet" i dan-danas česta je pojava na prestoničkim ulicama, pa i u Terazijskom tunelu. Tutnjava automobila i motora koji jure brzinom većom od 150 km/h trkajući se i 2021. godine paraju uši i srca, i, nažalost, odnose živote, mahom mlade.

Sve je počelo pre 24 godine.

U godinama ratova, sankcija, hiperinflacije, cvetanja kriminala, sunovrata sistema vrednosti i masovne popularnosti "žestokih momaka" sa beogadskog asfalta, Spasoje Barišić zvani Mića iz Batajnice, sin bogatog mlinara, započeo je suludu igru na prestoničkim drumovima kasnije nazvanu "srpski rulet" na četiri točka.

foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Beogradom se uveliko pričalo da se tih meseci, 1997. godine, u sitnim satima posle ponoći, vozači brzih sportskih automobila trkaju po gradskim ulicama. Sve je bilo u sveri nagađanja dok nije puklo u Terazijskom tunelu.

Barišić je kobne noći seo za volan svog "poršea", dao gas "do daske" i krenuo u trgu sa misterioznim vozačem BMW-a. Bahatu vožnju, koja će se ispostaviti kobnom po njegove saputnike i mladića koji se našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, započeo je u Batajnici. Kako su tada pisali mediji, opkladio se sa vozačem BMW-a, čiji identitet nikada nije utvrđen, i jeziva trka je počela. Tokom istrage, praćenje raznim kontrovetzama, utvrđeno je da je izgubio kontrolu nad "poršeom", udario u zid tunela, prešao u suprotnu traku i udario u "mazdu" i "jugo 55". Snimak koji je nastao tokom pružanja pomoći povređenim mladićima i danas se može naći na Jutjubu i pokazuje svu strahotu ove nesreće.

Na početku suđenja bahatom mladiću za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom utvrđeno je da je vozio čak 192 kilometara na sat, da bi u kasnijem toku postupka ta brojka bila snižena na 170.

U stravičnoj nesreći kakvu Beograd do tada nije video, poginuli su vozač "mazde" Nebojša Ćorić, Barišićevi saputnici i drugovi Nikola Suzić i Dragan Graovac. Teške povrede zadobili su vozač "juga" Vladica Živković i putnici u "mazdi" Đorđe Simić i Marko Krivokapić. Najbolje je prošao upravo vinovnik nesreće.

Vozač BMW-a nestao je bez traga i za njim niko nikada nije tragao.

foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

45 minuta ga vadili iz zdrobljenog automobila

Kako su tada prenosili beogradski mediji Nikola Suzić poginuo je na licu mesta, Nebojša Ćorić podlegao je povredama u bolnici nekoliko sati nakon stravičnog udesa. Dragan Graovac nalazio se na zadnjem sedištu "poršea". Vatrogaci su ga 45 minuta oslobađali iz zdrobljenog automobila. Nakon nedelju dana i on je izgubio život od posledica opekotina.

Otac Nebojše Ćorića (21), vozača "mazde" na kojeg je naleteo bahati vozač "poršea", ujutru je saznao da mu je sin povređen. Nije znao šta se dogodilo, niti je imao informacije o stepenu povreda. Otišao je u Urgentni centar.

- Borio sam se za život svog sina. Nažalost, nisam uspeo - kazao je nakon nesreće tokom gostovanja na televiziji "Pink".

Kako je ispričao, njegov sin Nebojša se kobne noći vraćao kući iz grada. U automobilu je bio sa drugovima Đorđem Simićem i Marko Krivokapićem.

- "Jugo" je išao trakom do zida iz Nušićeve ulice. Moj sin je vozio srednjom trakom. Vozio je 50 do 60 kilometara na sat. U tunelu nije bio više nikoga, tako su izjavili svedoci. Pred sam izlazak iz tunela, uleteo je taj "porše" - rekao je Nebojšin otac.

Maratonsko suđenje

Suđenje Spasoju Barišiću, za kojeg se govorilo da je sin tada najbogatijeg Sremca, trajalo je enormno dugo. Odbrana je na suđenju uporno negirala da se Barišić trkao sa drugim automobilom. Po završetku mučnog procesa, Barišić je osuđen na devet godina zatvora.

Nakon stravične nesreće otkriveno je da je Terazijski tunel jedna od ključnih tački ilegalnih trka takozvanog "srpskog ruleta".

Ustanovljeno je i da su se trke održavale i na Mirijevskom bulevaru i Bežanijskoj kosi.

Zbog opklade ubio drugove

Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, bio je prvi tužilac koji je 1997. godine podigao optužnicu za eventualni umišljaj vozaču "poršea", koji nije bio pijan (tada se podvodi pod umišljaj), ali je tokom trke sa još jednim vozačem izazvao nesreću u Terazijskom tunelu. Govoreći o slučaju "Terazijski tunel" 2020. godine, Vukčević se setio da je u pitanju bila opklada, da su se trkala dva automobila od Batajnice - jedan titogradskih registracija (BMW), i drugi - "porše".

- Pošao sam od toga da je okrivljeni vozeći enormnom brzinom, trkajući se sa drugim automobilom, u epicentru Beograda, oko dva sata, tu su autobuske stanice za poslednju vožnju prema obodima grada, Batajnici… Da je on bio svestan toga, svestan rizika da može da izazove saobraćajnu nesreću i da je taj rizik prihvatio. Ja sam tu optužnicu konstruisao i smatrao sam da je to drastično kršenje saobraćajnih propisa i on je dobio deset ili devet godina zatvora. I Vrhovni sud je potvrdio - naveo je Vukčević.

Tužiocu nudili mito

Kako je Vukčević ispričao minule godine, ponuđen mu je mito preko njegovog poznanika koji živi u Batajnici.

- A to što je trebalo da uradim - "samo" da se složim sa predlogom odbrane, da se izvrši ponovo tehničko veštačenje kola, tog poršea, navodno da je neki osigurač s leve strane pukao, otkazao, jer auto je skrenuo na levu stranu i došlo je do sudara sa vozilom iz suprotnog pravca. Ponuđeno mi je 150.000 maraka i to je kao bilo početno, i ja sam tada rekao i to sam rekao više puta u javnosti – da niko moj nije trgovao mrtvim glavama, pa nemam ni ja pravo na to - ispričao je tužilac i dodao da je dobio i posvetu "Plemenitom čoveku od roditelja poginulih sinova u Terazijskom tunelu".

(Kurir.rs/Blic)