SRBIN KOMBIJEM BEŽAO OD POLICIJE PA UDARIO U DRVO: Policija ostala u šoku kad je unutra pronašla 30 migranata i povređenu decu

Srbin (20) uhapšen je nakon saobraćajne nesreće koju je izazvao kada je kombijem, sa austrijskim tablicama, sleteo s puta i udario u drvo.

Ono što je zaprepastilo policiju je činjenica da je u kombiju bilo 30 migranata među kojima su bila i deca i koj asu ovom prilikom povređena.

Kako navode mađarski mediji neposredno pre saobraćajne nezgode vozač kombija pokušao je da pobegne policiji koja je pokušala da ga zaustavi.

- U nesreći je povređeno nekoliko osoba među njima su majke sa decom. Migranti su prem anjihovim izjavama navodno iz Sirije, ali nisu imali nikakva dokumenta da to i dokažu. Protiv vozača iz Srbije podneta je krivična prijava zbog trgovine ljudima. Kazna za ovo krivično delo u klasičnom slučaju je od jedne do pet godina zatvora, mada u nekim slučajevima ide i do 15 godina - naveli su mađarski mediji "hvg.hu"

Podsetimo, početkom ovog meseca takođe je uhapšen Srbin koji je kombijem prevozio 27 migranata i on je pokušao da pobegne policiji i tom prilikom udario je u policijski automobil.

