MARADONA I BELIVUK: Legenda fudbala UČESTVOVAO u SUKOBU između crnogorskih klanova? U igri bio VELIKI NOVAC od prodaje igrača

Ratomir Antonović, kriminolog i Branka Travica, novinarka Kurira govorili su o razbijanju balkanskog kartela i kupovini fudbalera od miliona zarađenih na kokainu.

foto: Kurir televizija

- U saradnji sa osam zemalja, među kojima je i Srbija uhapšeno je 60 osoba, ali ne i organizator grupe. Navodi se da on vodi poslove sa istoka, ali se ne spominje nijedno ime. Postoje naznake da je u piranju misteriozni Tito, koji je sa naših prostora - kaže Branka.

foto: Kurir televizija

- Prioritet je sankcionisanje trgovine narkoticima. Nije to samo trgovina narkoticima, na taj način se dolazi do finansiranja tih kriminalnih organizacija. To je jako skupo, a trgovina narkoticima je najbolji izvor finansiranja - navodi kriminolog Ratomir Antonić.

Cilj novca koji kriminalne grupe steknu na ilegalan način jeste da se taj novac "propere", a sport je idealno područije za to.

- To su simulovani pravni poslovi koji deluju kao da se bave sportskom aktivnošću, a zapravo je to prljav novac. A suština i jeste da se taj prljav novac propere. Postoje meghanizmi kako se to radi, sport je polje je koje je i te kako prihvatljivo za pranje novca, jer se okreće ogromna količina novca - kaže Ratomir.

foto: Kurir televizija

- Sumnjivi transferi koji uključuju velike količine novca moraju biti ispitani uvek - navodi Ratomir.

Zanimljiv je slučaj i Dijega Armanda Maradone, kada se legendarni argentinski fudbaler našao u centru skandala nakon što je učestvovao u oslobađanju člana kriminalnog klana iz Kotora Gorana Radomana, koji je bio uhapšen na Kubi. Nekoliko meseci kasnije Radoman je ubijen u Beogradu i to je bio početak sukoba dva klana iz Kotora.

foto: Kurir televizija

- Sumnja se da je Maradona pomogao tada da se on oslobodi. A što se tiče Belivuka, sumnja se da je on svoj novac ulagao u igrače ili u neke klubove u Srbiji - kaže Branka, koja navodi da se za sada nemaju konkretna imena klubova.

Kada je reč o Belivuku, vodi se i finansijska istraga, a kako navodi Ratomir, očekuje se da zločinci budu adekvatno kažnjeni.

foto: Kurir televizija

- Rezultati moraju biti takvi da se dokaže navod optužnice, javnost bi bila veoma razočarana da ovi zločinci ne budu na adekvatan način kažnjeni - zaključio je kriminolog

