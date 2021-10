VOZAČ AUTOBUSA KOJI SE ZAKUCAO U DEČJE IGRALIŠTE PRIHVATA SVAKU KAZNU: Ne bih podneo da je dete stradalo!

Nije bitno šta će sa mnom biti. Najbitnije mi je da se dete potpuno oporavi i da nema posledice. Od trenutka kad se nesreća desila, ne prestajem da mislim na tu devojčicu i da se molim za njeno zdravlje. Ne bih mogao da podnesem da se nešto gore njoj desilo.

Ovo je za Kurir rekao Dragomir H. (72), vozač koji je 24. septembra autobusom na liniji 45 uleteo u dečji parkić u Zemunu i tom prilikom teško povredio devojčicu (2). Njemu je nakon završenog uviđaja određeno zadržavanje, a potom i pritvor, koji mu je ukinut prošle nedelje.

Prihvata kaznu

- Neću bežati od odgovornosti. Ukoliko sud odluči da sam kriv, prihvatiću kaznu, kakva god da je. Objasnio sam šta se desilo u konkretnom slučaju. Da je sreće da se ovako nešto nikada nije dogodilo - kaže naš sagovornik i nastavlja: - Ispričao sam svaki detalj. Nisam mogao da ukočim, ne znam iz kog razloga. Autobus je dobio ubrzanje, motor je, nakon što sam udario u vozila, radio. Ključ nije reagovao. Pokušao sam da otvorim sva vrata, ali su se samo zadnja otvorila. Dragomir H. nakon nesreće kaže da je otišao do dispečerske kućice. - Izašao sam iz autobusa i odjednom začuo galamu, vrisku. Uplašio sam se da će me napasti, pa sam otrčao 200 metara dalje, do dispečera, ujedno da ih i obavestim o udesu - priča vozač i dodaje da ne može rečima da opiše šok koji preživeo. Kako je objasnio, na toj liniji je radio punih šest godina.

Raspitivao se

- Vozač sam duže od 50 godina, prvi put sam se susreo sa ovakvom situacijom. Ne znam šta da kažem - kaže Dragomir i dodaje da je već neko vreme u penziji, ali da je osećao da može još da vozi, a da mu je trebalo i još novca. Dragomir kaže da se sve vreme raspitivao o devojčicinom stanju. - Imam unučiće i ne smem ni da pomislim kroz šta je njena porodica prošla - rekao je naš sagovornik.

Šestoro povređeno Devojčica puštena na kućno lečenje U nezgodi koja se dogodila pre tri nedelje povređeno je šestoro ljudi. Njih petoro se nalazilo u autobusu, i oni su pukom srećom zadobili lakše povrede, dok je devojčica (2), koja je bila u parkiću, teško povređena. Ona je u bolnici operisana, ali je u međuvremenu otpuštena na kućno lečenje.

Branilac

Angažovaćemo veštake

Advokat Nebojša Milosavljević, branilac Dragomira H., kaže da će angažovati svoje veštake koji će utvrditi kako je došlo do nesreće. Podsetimo, prema zvaničnim informacijama, vozilo je bilo ispravno. - Sumnjam u veštačenje autobusa koje je urađeno. Iz tog razloga angažovaćemo sudski tim veštaka da bi se utvrdila istina - rekao je Milosavljević.

