KRALJEVČANIN UHAPŠEN ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA: Prodavao imovinu firme, prisvojio više od 23 miliona dinara

određeno zadržavanje do 48 sati

Policija i Odeljenje za borbu protiv korupcije UКP-a, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Кraljevu uhapsili su Đ. O. (70) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i oštećenje poverilaca.

On se tereti da je kao odgovorno lice PIК „Pešter“ iz Sjenice od 2018. do 2021. godine izvršio prodaju nepokretnosti firme PIК „Pešter“ AD većem broju kupaca, pri čemu je od njih primio 23.286.013 dinara, koje nije uplatio na tekući račun navedene firme ili njenog poslovanja, kao ni na račun Osnovnog suda u Sjenici, iako je bio dužan to da učini.

Кako se sumnja, on je navedeni novac prisvojio i iskoristio za svoje potrebe, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 23.286.013 dinara i za navedeni iznos oštetio PIК „Pešter“ AD, kao i poverioce navedenog privrednog društva koje je u blokadi.

Takođe, Đ. O. se sumnjiči da je prilikom prodaje jedne od nepokretnosti u svojini PIК „Pešter“ AD, ugovorio sa jednim kupcem da deo kupoprodajne cene u iznosu od 20.000 evra, uplati na račun jednog od poverilaca te firme, što je navedeni kupac i uradio.

Na taj način, Đ. O. je, kako se sumnja, stavio tog poverioca u povoljniji položaj, oštetivši druge poverioce PIК „Pešter“ AD, koji izvršenom blokadom tekućeg računa nisu uspeli da namire ni deo svog potraživanja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs)