JEZIVO! DŽONIĆ SE SMEJAO NA POMEN UBIJENIH ĐOKIĆA: Šokantno ponašanje osumnjičenog za trostruko ubistvo! PLAČE, VIČE... VIDEO

Posle četvoročasovnog saslušanja Gorana Džonića pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu osumnjičenog da je u noći između 26. i 27. septembra ubio Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i dvadesetpetogodišnju ćerku Lidiju novinarima su dali izjavu advokati braće Kostadina i Aleksandra (ranije Konstantina) Miloševića, Mladen Magdalenić i Andrija Magdalenić.

02:47 Advokati Mladen Magdalenić i Andrija Magdalenić pričaju o svedočenju Gorana Džonića

- Toliko je novih i različitih stvari u odnosu na ranije izneo, da ja sad nisam u stanju da podelim sa vama u čemu se te razlike ogledaju. 'Ajde što je kontradiktoran, što je govorio suprotno, nego kad ga kroz pitanja tužilac i odbrana sateraju u ćošak, kreće ili da se dere ili da plače, ponaša se zaista na jedan čudan način. Na svaki način pokušava da se izvuče iz klopke u koju sam upada, očigledno da je nemoguće ovakav zločin prikriti - rekao je jedan od advokata koji brane osumnjičenu braću.

00:50 Filip Domazet kaže da je Džonić ostao pri svojoj priči

Na pitanje da li Džonić i dalje tvrdi da nije izvršilac, advokat Magdalinić kaže "Apsolutno!". Advokat kaže da Džonićev iskaz zahteva jednu "dublju analizu". Prema navodima advokata, Džonić se trudi na "raznorazne načine da prikrije zločin, iako je to nemoguće, od nelogičnih objašnjenja pa sve do promena u ponašanju, u smislu, treba mu voda, treba mu odmor, plače, ljuti se, viče, to je sve posledica nemogućnosti da daje logične odgovore".

00:19 Gorana Džonića odvode u zatvor

Na pitanje novinara da li je u nekom trenutku Džonić pokazao empatiju prema žrtvama, advokat kaže da se osumnjičeni za monstruozna ubistva "u nekom trenutku čak i nasmejao". To su bile reakcije na pitanja vezana za smrt njegovih rođaka, navodi advokat.

