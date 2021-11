OGLASILI SE ADVOKATI ZORANA MARJANOVIĆA: Evo šta kažu o navodima bivšeg načelnika da JELENA NIJE UBIJENA NA NASIPU u Borči

Nastavak suđenja Zoranu Marjanoviću koji je optužen za ubistvo supruge pevačice Jelene Marjanović zakazan je za 21. decemabar.

I dok javnost željno iščekuje epilog ovog slučaja, juče se oglasio bivši šef Odseka za krvne delikte Žarko Popović koji je analizirajući istragu zaključio da nije ubijena na nasipu, već da je živa bačena u kanal.

Advokat okrivljenog Nikola Dumnić kaže da ovakve insinuacije stvaraju pogrešan utisak u javnosti o onome što zaista stoji u spisima.

- U spisima postoje potpuno drugačiji podaci. Veštačeno je i mesto i vreme smrti, i tužilaštvo i odbrana na većinu tih veštačenja nisu imali primedbe, sve okolnosti su dokumentovane. Neozbiljno je pridavati ovoliko važnosti ovakvim iskazima - rekao je on za TV Pink.

Dumnić je naveo da Popovićevo mišljenje ne baca novo svetlo na slučaj.

- Koji to biološki tragovi mogu da propadnu za tri sata? Za to vreme na može propasti ni DNK, ni otisak. Jedini je tu problem što oni ne upućuju na Zorana Marjanovića - ističe on.

Prema njegovim rečima, odbranu bi olakšalo da je ta teza da je Jelenino telo doneto na nasip tačna, jer je nesporno Zoranovo kretanje do dolaska na nasip, i da je zajedno sa Jelenom došao tamo.

- Kada bi to bilo tačno, on bi bio isključen kao potencijalni izvršilac - istakao je Dumnić.

Advokat Stefan Jokić tvrdi da je sve što je Popović rekao apsolutna neistina.

- On obmanjuje javnost. Čak i ono što je ispričao za određivanje pritvora Zoranu Marjanoviću nije istina. To ne radi policija, nego tužilac. Njemu nije određeno zadržavanje nakon prijave nestanka, nego tek nakon pronalaska leša. Zašto su ljudi koji su penzionisani dobili naknadnu pamet sada posle pet godina? Oni na neki način opstruišu i vrše pritisak na sud - naveo je Jokić.

Kako kaže, ako neko smatra da je nešto sumnjivo, da nije rađeno po zakonu može podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu i oni će sprovesti istragu i utvrditi da li je bilo propusta.

Jokić je istakao da Popovićevog potpisa nema u spisima predmeta.

