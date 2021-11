NOVI DETALJI IZ ISTRAGE UBISTVA JELENE MARJANOVIĆ! Bivši načelnik: Disala je kad je bačena u kanal, NIJE UBIJENA NA NASIPU u Borči

Ubistvo Jelene Marjanović ne prestaje da intrigira javnost, a 1. novembra nastavljeno je suđenje njenom mužu Zoranu koji je osumnjičen za ovaj svirepi zločin.

Bivši šef odeljenja za krvne delikte MUP-a Žarko Popović je analizirajući istragu ovog slučaja zaključio da pevačica nije bijena na nasipu u Borči, gde je njeno telo pronađeno.

- Zoran Marjanović nije trebalo da bude zadržan 48 sati bez nekog validnijeg dokaza. On je pušten i posle toga više nema privođenja i zvanja na razgovor vezano za njen nestanak i ubistvo. Policija je nakon toga morala da nađe jake dokaze protiv njega da bi ga privela. Napravljena je greška, niko to nije namerno uradio - naveo je Popović.

foto: Printscreen/TV Pink

Prema njegovim rečima, na lice mesta su kada je telo pronađeno poslati vatrogasci.

- Oni imaju svu potrebnu opremu da telo izvuku iz kanala, a da ga ne oštete. Položili su je na travnatu površinu pored kanala. Inspektor je pregledao telo, na ruke se stavljaju papirnate kese kako se bi se sprečila kontaminacija tragova. Na glavu je otkriveno više rasekotina u predelu temenog dela glave što ukazuje da su naneti nekim oštrim predmetiom. Bile su duže i sa oštrim ivicama, poput većeg noža ili satare. Nelogično je da govorimo o tupom predmetu, pošto on izaziva zvezdaste povrede, naprsline i veća ulegnuća - naveo je Popović i dodao:

- Kolege su pregledale i širu okolinu, nisu pronađeni nikakvi tragovi. Vrlo se lako mogao izvući zaključak da to nije lice mesta. Da je ona tu doneta i bačena. To potvrđuje i nalaza sudske medicine, koji su našli u njenim plućima i stomaku vodu. To znači da je disala kada je bačena u kanal - kazao je on.

foto: Ana Paunković, privatna arhiva

Kako je ukazao, i visoka temperatura je učinila svoje.

- Došlo je do jakih morfioloških promena na njenom telu, pokušaji da se nađu hemijski i biološki tragovi nije bio uspešan - rekao je Popović.

Marjanović je na početku suđenja u novembru 2019. godine detaljno izneo svoju odbranu, negirajući da je ubio suprugu, koja se bavila pevanjem narodne muzike. Optužen je za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora do 40 godina i brani se sa slobode.

Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini mesta zločina bila i njihova maloletna ćerka, koja je tog popodneva sa njima došla na nasip Crvenka u Borči.

Marjanović se od 12. juna 2018. brani sa slobode, pošto mu je tog dana Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kom je bio 10 meseci. Bio je uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po dana nakon ubistva.

I pre toga je bio privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.

(Kurir.rs/Pink)