MLADIĆA OPLJAČKALA NA SEOSKOM GROBLJU: Prostitutka iz Niša i ranije pretila smrću i otimala od mušterija uz pomoć NEVENČANOG MUŽA

Policija u Nišu uhapsila je devojku M. Z. (29) zbog razbojništva, nakon što je, kako se sumnja, od mladića starog 26 godina, ukrala novac uz pretnju nožem.

Ona je, kako saznajemo, sa mladićem S. M. imala dogovor radi pružanja seksualnih usluga, a njih dvoje našli su se 5. novembra na groblju u selu Popovac. Tada je devojka izvadila nož i uz pretnju uzela od S. M. 20.000 dinara, što je on prijavio policiji.

Devojka M. Z. poznata je, inače, policiji i od ranije.

Niška policija uhapsila je 2014. godine nju i njenog nevenčanog supruga zbog sumnje da su opljačkali jednog Nišliju i Leskovčanina.

Kako je tada utvrđeno, M. Z. bi namamila oštećene ponudama na seks, a kada bi došli u kuću, iz druge sobe bi se pojavljivao njen muž sa noževima u rukama.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Leskovčaninu je poslala SMS poruku i ponudila mu seksualne usluge navodeći da je broj dobila od njegovog poznanika. Kada je on došao u dogovoreno vreme, zaključala je vrata, a onda je izašao njen muž vičući: "Došao si da mi j.... ženu? Je l' znaš da je to moja žena?". Zatim su oboje napali žrtvu i pretili da će mu ubiti porodicu. Njen suprug je podivljao kada je video da čovek kod sebe ima samo 3.200 dinara. Vikao je: "Zar si sa toliko novca mislio da je j... ? Uplašeni Leskovčanin je priznao da u kolima ima još 12.500 dinara i mobilni telefon, što su oni uzeli. Zapretili su mu da će ga ubiti ako ih prijavi, ali je on to učinio posle 10 dana - navode naši sagovornici.

Ustanovljeno je da Leskovčanin nije bio jedina njihova žrtva, jer je slično prošao i jedan Nišlija.

- Taj čovek je i ranije koristio usluge M. Z. pa mu nije bila sumnjiva njena ponuda da ponovo dođe. Rekla mu je da kupi dve litre piva, da će se lepo zabaviti, ali je prošao isto kao i Leskovčanin. Prostitutka i njen nevenčani suprug su mu zapretili da će ga odvesti u obližnji park Bubanj da mu iskopaju grob, da će mu poslati kriminalce ako im ne da novac. On kod sebe nije imao para, pa su mu uzeli mobilni telefon. Krenuli su sa njim kolima da navodno pozajmi novac od prijatelja, ali se setio da u vozilu ima 5.000 dinara što im je dao uz obećanje da će doneti još. Oni su sa tim parama otišli u kladionicu. Nastavili su da mu šalju poruke, traže ostatak novca i prete mu, a prestali su tek kada je zapretio da će ih prijaviti - ističe naš sagovornik.

M. Z. je za ovo delo dobila godinu i 9 meseci zatvora, a na slobodu je izašla 2017. godine.

(Kurir.rs/Telegraf.rs, D.Kocić)