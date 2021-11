DA LI ĆE ELEZOVO SVEDOČENJE ZAPEČATITI SUDBINU BELIVUKA? Sarađivaće sa istražiteljima, započeo saradnju sa Veljom pre 3 godine

Osuđivani kriminalan Darko Elez sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom BiH u slučaju "Lutka", čime je osuđen na 15 godina robije. Paralelno sa tim, a kako se navodi i u saopštenju tužilaštva, dogovorio je i saradnju u istrzi sa srpskim, ali i organima BiH u razvetljavanju teških krivičnih dela.

Kako se nezvanično saznaje, Elez se u Srbiji dovodi u vezu sa kriminalni klanom Velje Nevolja, ali i sa bivšom državnom sekretarnom MUP Dijanom Hrkalović, čiju je zaštitu imao dok je živeo u Beogradu. Upravo zbog njegove povezanosti sa Hrkalovićevom i Nevoljom, istražni organi u Srbiji očekuju da bi Elez mogao biti od ključnog značaja za istrage koje se vode protiv njih, ali da bi mogao otkriti detalje u likvidacijama, reketiranju koji do sada nisu bili otkriveni.

Prema nezvaničnim saznanjima, Darko Elez je bio veoma blizak sa Dijanom Hrkalović, posebno 2018. i 2019. godine, u periodu kada se dogodilo najviše likvidacija na ulicama Beograda, Srbije, a klan Velje Nevolje doživeo "vrtoglavi uspon" u podzemlju.

U tom periodu ubijeni su istaknuti pripadnici škaljarskog klana Vladimir Popovića zvani Vlada Pop, Siniša Milić, ali i advokat ovog kriminalnog klana Dragoslav Ognjanović Miša. takođe, u ovom periodu na sred ulice likvidiran je navijač Partizana Ljubomir Marković Kića. Izvršioci ovog zločina do sada nisu otkriveni, a od samog početka istraga, sumnja se da su egzekutori pripadnici kavačkog klana, za čijeg šefa su, kako se sumnja, radili elez i Velja Nevolja.

Sarađivali sa kavčanima u Crnoj Gori

Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka nije bila jedina spona između Eleza i Belivuka. Naime, kako se ranije pisalo, obojica su sarađivali sa crnogorskim kavačkim klanom, a šef im je bio Radoje Zvicer. Kako su se i beogradski, ali i bosanski ogranak kavačkog klana bavili švercom narkotika, njihov plan je bio da formiraju jednu kriminalnu grupu i tako osnuju najopasniji klan na ovim prostorima.

Prema nezvaničnim informacijama Belivuk i Elez su saradnju započeli 2018. godine. O tome je govorio i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kada je rekao da su "Elez, Belivuk i Miljković povezan slučaj".

- Planirali su da osnuju savezništvo i to bi bila ozbiljna stvar. Morali smo prvo darešimo Eleza, njegov kriminalni klan, a zatim i Belivukov i Miljkovićev klan. Oni nisu smeli da budu u isto vreme na istom prostoru - rekao je Vulin.

Saradnju Eleza i Belivuka otkrio je i snimak sa jedne od proslava u šteku Velje Nevolja na stadionu u Humskoj. Oni su, tada uz muziku i vatromet slavili likvidaciju škaljarca Alana Kožara i Damira Hadžića, saradnika Luke Bojovića i Filipa Koraća, koja se dogodila na Krfu 23. jula 2020. godine. Snimak dokazuje vezu između dve kriminalne grupe, ali i brutalnost, jer su ubstva pripadnika suparnika kavačkog klana - proslavljali.

Osoba koja snima deo atmosfere je Slaviša Veletić Vojnik, koji slovi za elezovu desnu ruku i najpouzdanijeg saradnika, piše "Blic".

Da je Elez povezan sa grupom Velje Nevolje, ali i kavčanima, te i da je veoma dobro upućen u ono šta su ovi klanovi radili, potvrdilo je i zvanično saopštenje Tužilaštva u BiH koje je krajem marta ove godine saopštilo da je on pod istragom zbog sumnje da je sarađivao sa kriminalnom organizacijom Veljka Belivuka, kao i crnogorskog "kavačkog klana".

- Produženje pritvora zatraženo je radi neometanog nastavka istrage u predmetu koji Tužilaštvo BiH vodi zajedno sa MUP-om republike Srpske, Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA, Agencijom sa forenzička ispitivanja i veštačenja, kao i drugim policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH i regionu, u okviru predmeta "Belivuk", "Kavački klan" i drugim - navedeno je tada iz ovog tužilaštva.

Operativne informacije ukazuju Dijana umešana u ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, zbog čega se tada navodno obratila Elezu. Zora Dobričanin, advokat, kaže za Novo vikend jutro da organizator kriminalne grupe ne može da bude zaštićeni svedok.

- Ništa mi nije jasno, da nekoga ko je umešan možda u takvo ubistvo, izruče Bosni. Organizator kriminalne grupe, prema zakonu, ne može da bude zaštićeni svedok. Mi čitamo po medijima da je on organizator neke kriminalne grupe - rekla je Dobričanin.

Žarko Popović Pop, bivši šef odseka za krvne delikte, potvrđuje da Elez ne može da imam status zaštićenog svedoka, ali da se stvari menjaju ukoliko Elez ima jake dokaze.

On kao on sam ne može da ima status zaštićenog svedoka, ali ako je on u dogovoru sa Hrkalovićkom izvršio likvidaciju Miše Ognjanovića, onda može da bude svedok saradnik. To će da odluči Tužilaštvo. On mora sa adekvatinim dokazima da potvrdi da je za Hrkalovićku to uradio. Znači, njegove ubice koje rade za njega, mogu biti zaštićeni svedoci. Elez ima suverenu kriminalnu grupu u Bosni i Hercegovini i oni su mnoga ubistva organizovali - rekao je Popović.