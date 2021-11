DŽONIĆ TAČNO ZNA ŠTA RADI: Osumnjičeni za ubistvo Đokića smislio kako da izbegne odlazak na DOŽIVOTNU ROBIJU

Nekadašnji operativac policije Bratislav Timotijević smatra da Goran Džonić, osumnjičen za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, svojim ponašanjem nastoji da mu sud izrekne meru lečenja u psihijatrijskog ustanovi umesto odlaska na doživotnu robiju.

Timotijević je istakao da je situacija oko celog slučaja danas mnogo jasnija.

- Imamo mnogo više konkretnih stvari koji ukazuju na to da je Goran Džonić okrivljen s pravom - rekao je inspektor u penziji u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Navodi da prema njegovom ličnom mišljenju i analizi baziranoj na iskustvu smatra da Džonić želi da mu sud izrekne meru lečenja u psihijatrijskog ustanovi.

- Džonić je odmah nakon privođenja formirao svoju odbranu. Najpre je u celu priču ubacio svoje sinove, a potom i dva brata Milošević. To je prema meni bilo ciljano zato što je proširio krug lica koja su u istrazi. Kada se to uradi, istraga duže traje, a Džonić prenosi fokus sa sebe. Kako istraga i saslušanje odmiču menja svoje iskaze. Sada želi da sebe predstavi kao nekoga ko ima mentalne probleme da bi mu sud izrekao zaštitnu meru obavezno lečenje u zdravstvenoj ustanovi psihijatrije zatvorenog tipa. To je u svakom slučaju mnogo komfornije za njega nego da mu sud izrekne zatvorsku kaznu koja bi se sprovela u kazneno-popravnom zavodu gde bi bio osuđen možda i na doživotnu kaznu zatvora - zaključio je Timotijević.

Andrej Kubiček iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja navodni plan o psihijatrijskoj meri komentariše sa sumnjom na bolje uslove u takvoj ustanovi u odnosu na zatvor. Takođe, ističe da detaljan plan o ubistvu ne može da smisli osoba koja je neuračunljiva.

- Ne slažem se da bi Džoniću u psihijatrijskoj ustanovi bilo bolje pošto su uslovi tamo znatno gori nego u zatvoru. Tamo ste i sa ostalim pacijentima i manji je komfor. Slažem se sa gospodinom Timotijevićem. Možda Džonić misli da će mu tamo biti bolje. Teško da može da bude neuračunljiv, može da bude oslobađajuće ako je bio neuračunljiv u trenutku zločina, ali neuračunljiv čovek ne može da planira i izvrši ubistvo ovako detaljno - naveo je Kubiček.

Novinarka Kurira Branka Travica se osvrnula na nove detalje u istrazi, a to su tragovi krvi koji su navodno nađeni u toaletu Džonićevog sina.

- Supruga Džonića u svedočenju nijednog trenutka nije spomenula svoje sinove. Ona je takođe svom suprugu išla i u posete. Mislim da će istražitelji iz saslušanja njihovih poseta i svedočenja doći do novih saznanja. Takođe, Goran Džonić i njegova supruga se nisu usaglasili u iskazima oko kupatila u kojem je Džonić navodno oprao ruke posle zločina. On je tvrdio da je kupatilo u funkciji, međutim, njegova supruga je rekla da to kupatilo nije u funkciji. Prema saznanjima Kurira u kupatilu su nađeni tragovi Gorana Džonića i krvi. Kad se vratio kući njegovi ukućani nisu mogli da vide da li na sebi ima neke tragove krvi ili gareži upravo iz svega toga - istakla je Travica.

