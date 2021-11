ZLATU UBILA BANDERA U BLIZINI KUĆE Porodica nastradale: Ne krivimo nikoga, tako se dogodilo!

Zlata Živković (64), koja je nastradala juče u Mirijevskom bulevaru u Beogradu, živela je nedaleko od mesta stravične nesreće, saznaje Kurir.

Podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se kada je Denis K. (21) automobilom BMW izleteo iz kolovoza i iščupao banderu, koja je pada direktno na nesrećnu ženu.

- Izvinite ali nemamo komentar na celu situaciju. Ne krivimo nikoga, tako se dogodilo. U šoku smo i nećemo dalje komentarisati - kaže ćerka Zlate Živković koja je otvorila vrata stana vidno potrešena i uznemirena.

Inače, Jovica Živković, Zlatin suprug i očevidac tragedije, u sredu je za Kurir rekao da otišao da prošeta sa suprugom jer je prethodno imao operaciju srca.

foto: Kurir

- Zlata me je pozvala da prošetamo malo, a kada smo stigli do pumpe, rekla je da ide u prodavnicu, a da ja polako nastavim da hodam pa će me ona stići - rekao je Živković i dodao da je video BMW i pomislio da će momak nastradati koliko je brzo vozio.

jovica živković, suprug nastradale zlate živković foto: Kurir

Automobil se tada zakucao u banderu koja je pala i ubila Zlatu Živković.

- Ništa mi ne treba, sve ću imati, samo moje Zlate nema! - kukao je Jovica.

Denis K. je nakon udesa uhapšen, a utvrđeno je da nije bio pijan, ali i da nije imao vozačku dozvolu i da auto nije registrovan.

(Kurir.rs)