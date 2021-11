MULJANJE: Bivši upravnik KPZ Mitrovica uhapšen zbog lažnih diploma, posredovao između lica sa fakulteta i navodnih studenata

Trivun Ivković (72), nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je juče zbog sumnje da je sa još 16 osumnjičenih, među kojima ima i policajaca, učestvovao u muljanju sa diplomama jednog privatnog fakulteta.

Sumnja se da je Ivković primao novac ili poklone kako bi posredovao između odgovornog lica sa fakulteta i "studenata".

Pali i zaposleni na Unionu

- Osumnjičen je za trgovinu uticajem tako što je posredovao da se kandidatima, koji uopšte nisu išli na ovaj fakultet, tj. nisu slušali predavanja, niti polagali ispite, omogući dobijanje diplome - objašnjava naš sagovornik i dodaje da su Ivkoviću lisice stavljene u njegovom domu.

Kako su juče saopštili iz MUP, šesnaestoro uhapšenih se sumnjiči za krivična dela zloupotrebu službenog položaja, trgovinu uticajem i falsifikovanje isprave. - Zbog sumnje da su izvršili zloupotrebu službenog položaja uhapšeni su G. K. (48), odgovorno lice univerziteta Union - Nikola Tesla, kao i A. K. (28) i M. A. (35), zaposlene na univerzitetu. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovine uticajem i falsifikovanja isprave uhapšeni su policijski službenici Lj. N. (42), D. S. (29) i D. M. (49) - navodi se u saopštenju.

Kako se sumnja, u periodu od januara 2020. do marta 2021, G. K. je, koristeći svoj službeni položaj, pribavio drugim fizičkim licima uverenja o stečenom visokom obrazovanju, a pravnom licu imovinsku korist u iznosu od oko 960.000 dinara.

- Osumnjičene A. K. i M. A. su po nalogu G. K. sačinjavale dokumentaciju neistinitog sadržaja kao da su kandidati zaista položili ispite, iako nisu bili prisutni na ispitima. One su unosile pogrešne datume o upisu kandidata na fakultet i polaganju ispita kako bi bilo u skladu sa zakonskim propisima o dužini trajanja školovanja - dodaje se u saopštenju MUP.

Uzimali novac i poklone

Prema rečima našeg izvora, sumnja se da je Trivun Ivković sa još dve osobe posredovao, uz novčanu nadoknadu i poklone, između odgovornog lica sa Uniona G. K. i kandidata da im se bez pohađanja nastave i polaganja ispita omogući dobijanje diplome o stečenom visokom obrazovanju.

- Uhapšeni policijski službenici Lj. N. i D. S. se sumnjiče da su nabavili lažne diplome, koje su korišćene kao prave - kaže izvor i dodaje da su svi osumnjičeni uz krivične prijave privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su protiv još dve osobe podnete krivične prijave u redovnom postupku.

U akciji su, pored pripadnika MUP, učestvovali i pripadnici Sektora unutrašnje kontrole, pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Pričao o poznatim zatvorenicima

Kristijan je disciplinovan, a Legija je u teškom stanju

Trivun Ivković smenjen je sa mesta upravnika KPZ Sremska Mitrovica 5. oktobra 2000, a trenutno je u penziji. On je pre šest meseci bio gost emisije "Balkan info" na Jutjubu, gde je pričao o svom poslu, Slobodanu Miloševiću, Zoranu Đinđiću, ali i o zatvorenicima.

foto: EPA / Srđan Suki

- Kristijan Golubović je disciplinovan u zatvoru. To što on izađe napolje, pa priča, to je drugo, ali u zatvoru je disciplinovan - rekao je Ivković. On je govorio i o osuđenima za ubistvo premijera:

- Legija teško živi u zatvoru. On je psihički i fizički u teškom stanju, to znam iz prve ruke. Zvezdan Jovanović se bolje drži.