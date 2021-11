PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV GLUMCA: Bjeli preti šest meseci zatvora zbog napada na Antonijevića

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužni predlog protiv glumca Dragana Bjelogrlića za krivično delo nasilničkog ponašanja i predložilo sudu da ga osudi na šest meseci zatvora, potvrdio je za Kurir portparol tužilaštva Ivan Marković.

Bjelogrlić je, podsetimo, bio uhapšen 23. avgusta zbog sumnje da je u niškom hotelu "Ambasador", oko četiri sata ujutru, nasrnu na reditelja Predraga Gagu Antonijevića. Posle saslušanja u tužilaštvu pušten je da se brani sa slobode. Incident se dogodio u hotelu u kom su učesnici manifestacije Filmski susreti bili smešteni.

Obavljena veštačenja

Prema nezvaničnim informacijama, Bjelogrlićev advokat je tokom istrage predložio da se sklopi nagodba, tj. da se primeni načelo oportuniteta, na osnovu kog bi glumac uplatio u humanitarne svrhe 100.000 dinara, a tužilaštvo da odbaci krivičnu prijavu. Međutim, ova nagodba je odbijena. Tokom istrage, osim osumnjičenog, kako je potvrdio portparol tužilaštva, saslušani su svedoci i obavljena veštačenja. Podsetimo, iskaz je dao i oštećeni Antonijević.

foto: Printscreen

Kamere sve snimile Katarina Radivojević huškala Među svedocima incidenta u hotelu, podsetimo, bila je i glumica Katarina Radivojević, koja je sedela u društvu Dragana Bjelogrlića. - Kad su nas već razdvojili, došla je Katarina Radivojević, sećam se da je rekla: "Ja bih ga ubila, ubij žvalavog". Napomenuo bih da s njom nemam komunikaciju više godina, nakon što sam je otpustio sa snimanja serije - rekao je navodno u tužilaštvu Predrag Antonijević. Inače, incident u hotelu snimile su sigurnosne kamere.

- Dok sam razgovarao s prijateljima, ja sam primetio da mi se približava neko, to sam uočio perifernim vidom, jer sam bio okrenut na drugu stranu. U prvom trenutku sam pomislio da mi prilazi konobar, ali sam tada zadobio udarac šakom u lice i uočio Bjelogrlića - ispričao je navodno na saslušanju u tužilaštvu Antonijević, koji je naveo da je posle prvog udarca Bjelogrlić nastavio da ga udara, vređa i psuje.

foto: Printscreen

Udarao i vikao: "Ubiću te"

- Šakom me je udario još nekoliko puta u glavu. Sećam se, dok mi je zadavao udarce i dok su nas razdvajali, pretio mi je i psovao me. Rekao je: "Ubiću te, šta se kurčiš, je*em ti Daru" - navodno je ispričao reditelj filma "Dara iz Jasenovca", kom je Bjelogrlić naneo lake telesne povrede. Posle saslušanja u tužilaštvu Bjelogrlić je izjavio: - Žao mi je što nisam izdržao da dostojanstveno ignorišem njegove grozne provokacije, što sam dozvolio da ovo baci senku na dve divne premijere. Žao mi je što sam to uradio.

M. S. - J. S.