SAMO DA PITAM GDE MI JE ZAKOPANO DETE, MAKAR KOSTI DA MU NAĐEM I SAHRANIM: Očajne majke žrtava klana Velje Nevolje

Tražila sam samo da prisustvujem saslušanju, na to imam pravo. Htela sam da pitam gde mi je zakopano dete, da mu makar kosti nađem i sahranim ga kako dolikuje... - kaže Mirsada Spahić, majka Adisa Spahića koji je, kako se sumnja, 14. oktobra prošle godine brutalno ubijen sa svojim prijateljem Damirom Hodžićem u kući u Spužu u Crnoj Gori.

Za ovaj zločin optuženi su Veljko Belivuk poznatiji kao Velja Nevolja, Marko Miljković Mesar i Nebojša Janković, kao i drugi pripadnici kavačkog kriminalnog klana. Upravo zbog ovog zločina, u Tužilaštvu za organizovani kriminal juče su saslušani Belivuk, Miljković i Janković, u prisustvu specijalnog državnog tužioca Crne Gore. Kobnog 14. oktobra, kako se sumnja, dok su Belivukovi vojnici u Ritopeku ubijali Lazara Vukićevića, trojica glavnih ljudi svirepog klana ilegalno je ušla u Crnu Goru kako bi obavili likvidacije koje im je naredio šef - vođa kavačkog klana. Tog dana, kako se sumnja Damir Hodžić i Adis Spahić izrešetani su u kući u Spužu, dok je Mile Radulović, poznatiji kao "Kapetan" otet i odveden na drugu lokaciju, gde je kako se veruje, i on ubijen. Tela ubijenih do sada nisu pronađena, ali su o zločinu ostale da svedoče fotografije, snimci i poruke koje su Belivuk i Miljković slali vođama kavačkog klana i pripadnicima svog klana u Beogradu.

Porodice oštećenih, Hodžića i Spahića, kažu da nisu obaveštene ništa o ovom slučaju i da im nije dozvoljeno da se suoče sa osumnjičenica za ubistvo njihovih najdražih.

Belivuk, Miljković i Janković na saslušanju su negirali da imaju bilo kakve sa izvršenjima ovih zločina i tvrdili su da 14. oktobra, kada su Hodžić i Spahić ubijeni u naselju Stanjevića rupa u Spužu, uopšte nisu bili na teritoriji Crne Gore.

U izjavama koje su dale za "Vijesti" majke ubijenih muškaraca Mirsada Spahić i Sabaheta Hodžić rekle su da su želele da prisustvuju saslušanju "zlikovaca", ali da im to nadležni organi nisu omogućili, iako im to pravo pripada.

- Tražila sam samo da prisustvujem saslušanju, na to imam pravo. Htela sam da pitam gde mi je zakopano dete, da mu makar kosti nađem i sahranim ga kako dolikuje. Nije me obavestio da je saslušanje, a morao je po zakonu. Nije mi pružio priliku da ih pogledam u oči i pitam - gde mi je sin, a ovo je bila jedina prilika, niti da im kažem - moj sin nije bio ni kriminalac, ni "škaljarac". Dok nas ova nevolja nije zadesila mi nismo znali ni šta su, ni ko su ni "škaljarci" ni "kavčani", niti da postoje - rekla je Spahićeva majka i objasnila da je Adis na mestu gde je ubijen našao kada je pošao sa šurakom Damirom Hodžićem, koji ga je pozvao da ga "prebaci negde".

Dodala da joj je tužilac Čađenović "lično obećao da će ona prisustvovati saslušanju".

I Hodžićeva majka Sabaheta je izrazila nezadovoljstvo što informacije o ubistvu sina dobija iz medija.

- Nije ni profesionalno, ni ljudski da o saslušanju osumnjičenih saznajemo iz medija, jer je obaveza specijalnog tužioca bila da nas o tome obavesti. Na to imamo pravo kao oštećena porodica - kaže ona.

Prema njenim rečima, da će Belivuk, Miljković i Janković biti saslušani saznali su kasno, da su pokušali da učine sve da Damirov otac ode u Beograd, međutim, kako kaže, putne isprave nije dobio na vreme.

- Ne dao Bog nikome da mu se desi ono što se nama dešava. Nemamo nikakva prava u ovom postupku, a morali bismo ih imati. Morali su da nas puste da postavimo pitanja zločincima koji su, kako prenose mediji, rekli da nisu ni bili u Crnoj Gori na dan ubistva - kaže ona.

Prema Zakonu o krivičnom postupku tužilac je dužan da na pogodan način obavesti branioca, oštećenog, punomoćnika oštećenog i okrivljenog o vremenu i mestu sprovođenja dokaznih radnji kojima oni mogu prisustvovati, osim kada postoji opasnost od odlaganja.

"Stekli se uslovi za početak postupka"

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je crnogorsko tužilaštvo uradilo sve što je bilo potrebno vezano za saslušanje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Beogradu. On je naveo da je procedura sasvim ispoštovana i da se stiču uslovi za nastavak postupka.

- Mi smo dobili što smo hteli, oni su dali izjave, i stiču se uslovi da se nastavi postupak. Dalje nema prepreka da se sprovodi postupak - istakao je Katnić.

Sva trojica muškaraca su negirala krivicu, a detaljnu odbranu će izneti kada budu dobili sve spise, s obzirom na to da je sada tek stigla naredba o sprovođenju istrage.

- To je, inače, jedna procedura, koja je predviđena i sve je dostavljeno što je trebalo da bude u ovoj fazi postupka. A radi se o fazi postupka koja se tiče naredbe za sprovođenje istrage, gde se ukaže šta im se stavlja na teret i iz kojih dokaza to proizilazi. Ne može da se desi da oni prvo gledaju dokaze pa da iznose odbranu, to nije predviđeno - rekao je Katnić za RTCG.

Krvavi 14. oktobar

Podsetimo, Damir Hodžić i Adis spahić su ubijeni hicima iz pištolja 14. oktobra 2020. godine u spuštkom naselju Stanjevića rupa. Hodžić je, navodno, bio blizak "škaljarskom" klanu, dok se Spahić ne povezuje ni sa jednom kriminalnom grupom i na na meti Belivuka i Miljkovića se našao kada je tog dana dovezao šuraka Hodžića. Tela dvojice Barana nisu pronađena, a da su likvidirani potvrdile su, između ostalog, fotografije zabeležene u štek-kući u stanu, na kon se vide njihova beživotna tela.

U to vreme beigradski kriminalci su oteli i "škaljarca" Mila Radulovića Kapetana, koga su iskoristili da uspomoć njegovih kontakata i telefona namame u zamku druge pripadnike "škaljarskog klana" i da ih ubiju. Veruje se, iako telo nije pronađeno, da je i Kapetan likvidiran nakon što su ga iskoristili za dobijanje informacija, a o tome su govorili i crnogorski državni organi navodeći da, iako se vodi kao nestao, oni raspolažu dokazima o tome ko je vozio Radulovića od Spuža do Kotora, gde je ubijen, kao i ko ga je i na koji način lišio života.

O tome da su zločine za koje se sumnjiče počinili, Miljković je povtrdio u poruci koju je poslao pripadnicima klana koji su se tada nalazili u Beogradu.

- Odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan. Znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - glasi poruka koju je u večrnjim sati uputio Mesar preko kriptovanog telefona.

