PUCAO JE NA MENE IZ PIŠTOLJA: Oglasio se teča osumnjičenog za ubistvo komšije kod Kruševca: NEDAVNO JE IZAŠAO IZ ZATVORA

Radoslav je bio najbolji čovek u selu, nismo imali boljeg od njega, a sad ga, na žalost, više nema, priča Tomiša Milošević, teča Slaviše Panića, osumnjičenog za sinoćno ubistvo Radislava Aksentijevića u Kaoniku kod Kruševca. Za razliku od žrtve, nema lepu reč za Slavišu.

- Na mene je pucao iz pištolja pre jedno sedam godina, ali je promašio - kaže Milošević. - I mog tasta je pre jedno šest godina napao, kolcem ga udario, ali je na kraju tast ispao kriv... Hvatali su ga sa oružjem, automatima, mitraljezima. Do skoro je bio u zatvoru, znači još je na uslovnoj. Bio je u zatvoru jedno šest godina.

Kaže da je Slaviša novac je pozajmljivao na kamatu.

foto: Dado Đilas, Privatna Arhiva

- Radislav od njega sigurno ni dinar ne bi uzeo - kaže Milošević . - Razumeli smo da je povod svađe koja je trajala dobar deo dana bio kompresor. Valjda je tvrdio Slaviša da mu je Raša vrati neispravan uređaj. Svađali su se mnogo.

Milošević se seća priče kada je Panić navodno maltretirao čoveka u selu Zubovca.

- Da pare čoveku iz Zubovca na kamatu, navodno kao on je pozjamio da bi pozajmio tom čoveku, pa pošalje neke da uteraju dug, da mu seckaju uši, da ga lupaju, da ga mlate, da ga biju - priča Milošević. - A sin tog čoveka pozove Slavišu da pripomogne. On dođe, pa vikne kao „zašto ga bijete, pa daće vam pare“. Pa se onda obrati tom nesrećniku, pa ga pita „je li, kad možeš da daš pare“, a ovaj odgovara „pa mogu za jedno 10 dana da vratim“. I onda se obratio Slaviša tim ljudima i kaže - vidite, daće vam za 10 dana, a on je taj koji je u stvario dao pare! - dodaje Tomiša Milošević.

Kurir.rs