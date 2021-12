ŠKALJARCI SPREMALI KRVAVU OSVETU! ZVICEROVE POLICAJCE HTELI DA RAZNESU EKSPLOZIVOM: Otkriveni novi detalji iz istrage!

Baranin Stefan Mićić (29) trebalo je, po naređenju šefova "škaljarskog klana", da postavi bombu pod auto trojice visokopozicioniranih crnogorskih policajaca za koje su sumnjali da direktno rade za Radoja Zvicera, prvog čoveka "kačvana", pokazuju novi detalji iz istrage obračuna dve mafijaške grupe.

Takođe, planirana je i likvidacija glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, Barana Jasmina Osmanagića i Nikole D. i Podgoričanina Marka Jankovića.

- Specijalno državno tužilaštvo je došlo do saznanja da je Mićić prihvatio zadatak koji je dobio od Jovana Vukotića i Slobodana Kašćelana da likvidira Zorana Lazovića, nekadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije, i još dvojicu službenika uprave - Zoranovog sina Petra i Ivana Đokovića. Plan je bio da budu pobijeni odmah pošto budu smenjeni zbog šurovanja sa "kavačkim klanom" - prenose izvori crnogorskih medija.

Dekodirane poruke iz skaj telefona - Evo vele Čađenović nudi sporazum za Danijelu. On je lud čovek, a samo da ga maknu razneću ga u 100 komada i njega i brata mu - Ošegat i njega (Katnića) i Ćađenovića - Ljigav onaj Čađenović - Samo da ga maknu, ubiti smeće - E koji skot - To namerno radi ta fukara glibava, da će ga mać' samo - A samo da ga makne, on je mrtav čovek

Milan Brajović zvani Fitilj i Zoran Perović su bili zaduženi da prikupljaju podatke o mestu stanovanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića i dvojice Lazovića.

- Treba ih razneti kad ih maknu s posla. Kada se rasformira Specijalno državno tužilaštvo, njih treba odraditi. Pa mnogo je lakše kad ih smene sve, brate. A moraš se paziti, brate moj. A đe, vidiš ti to što se radi, moj brate - glasi jedna od poruka s kriptovanog skaj telefona koje su uspele da dekodiraju strane službe, a koju su vođe "škaljaraca" poslale preko Baranina Stefana Đukića.

Mada se u spisima SDT tvrdi da su Đukić i Podgoričanin Emil Tuzović celu akciju osmislili iz ukrajinskog zatvora, gde se nalaze zbog pokušaja atentata na Zvicera (pogledaj okvir), osnovano se sumnja da iza svega stoje Vukotić i Kašćelan. Naime, oni nikad nisu krili da su otac i sin Lazovići bili veći neprijatelji klana nego Zvicer i Kašćelan.

Preživeo kišu metaka Stefan Đukić i Emil Tuzović nalaze se u zatvoru u Ukrajini pod sumnjom da su hteli da ubiju Radoja Zvicera. Oni su tada na šefa "kavčana" ispalili kišu metaka, ali ga je spasla supruga Tamara, koja je zapucala na napadače. Uprkos teškim povredama, preživeo je, potom izručen Crnoj Gori, odakle je pobegao pre hapšenja, očigledno po dojavi. Na crnogorskoj optužnici zbog planiranja ubistva visokih policijskih funkcionera se nalaze još osmorica "škaljaraca". Stefan Mićić, koji je trebalo da ubije Lazoviće, hapšen je 2014. u Budvi, nakon što je policija u njegovom automobilu pronašla oko 120 grama kokaina. Njegov brat Marko Mićić (31) ubijen je u maju te godine u Baru - s više hitaca pogodio ga je sugrađanin Nenad Mrdak. Mićići su, prema policijskoj evidenciji, bili bliski klanu koji je nekada vodio pokojni Luka Đurović.

- Zoran Lazović je kao prvi policajac Službe za borbu protiv kriminala i korupcije funkciju koristio da pruži maksimalnu zaštitu "kavčanima". Ne samo da je pružao logistiku za narko-biznis već je radio o glavi, prvenstveno Vukotiću. Otkriveno je i da je Petar Lazović bio na slavi kod Radoja Zvicera u Kotoru, gde su među gostima bili i Velja Nevolja i Mare Miljković - otkrivaju policijski izvori.

Vukotić i njegovi saradnici su mesecima živeli u totalnoj ilegali, strahujući za život, a Jovica se dva puta za samo pola godine našao na meti napadača.

Ovo je bio jasan pokazatelj "škaljarcima" da su Lazovići na direktnoj vezi sa Zvicerom. Zoran je bio najvažniji deo bezbednosne strukture Crne Gore, vrlo važan i pre funkcije u MUP, budući da je ranije bio osoba koja je praktično godinama operativno rukovodila crnogorskom Agencijom za nacionalnu bezbednost i osoba koja je na vezi držala sve najznačajnije ličnosti crnogorskog podzemlja. I one koji su podzemlje držali pod svojom kontrolom i one koji su im sve to vreme bili politički zaštitnici - zaključuju sagovornici iz crnogorske policije.

Sudiji polomiti i ruke i noge Pripadnici "škaljarskog klana" mesecima su pratili kretanje sudije Specijalnog odeljenja podgoričkog Višeg suda Biljane Uskoković, čekajući pogodan trenutak da joj metalnom palicom polome obe noge i tako je spreče da nastavi suđenje pojedinim članovima ove grupe. Napad nije trebalo da bude plaćen novcem, već kokainom.

