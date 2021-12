NEBO DOBILO JOŠ JEDNOG ANĐELA: Tuga u Sutjesci, niko ne veruje da nema Dejvida, a OVAKO se od njega oprostio brat iz Kanade (FOTO)

Porodica, prijatelji i kolege opraštaju se putem društvenih mreža od nastradalog Dejvida N. (30) koji je preminuo u nedelju u selu Sutjeska nadomak Zrenjanina.

"Poslednja zajednička slika, ti tamo ja vamo ali kao da smo zajedno. Počivaj u miru fratele meu", napisao je njegov mlađi brat Dario na svom Fejsbuk profilu postavljajući njihovu poslednju zajedničku fotografiju načinjenu verovatno putem skajpa budući da se Dario nalazio u Kanadi odakle se juče vratio da oda poslednju počast tragično preminulom bratu.

Izrazima saučešća pridružili su se brojni prijatelji uz komentare: "Najlepši naš počivaj u miru"i "Nebo je dobilo još jednog anđela".

Tragedija se dogodila u nedelju oko 18 časova kada je nesrećni mladić otišao da se istušira. Budući da ga nije bilo dugo, majka je otišla da proveri šta se dešava i zatekla ga bez svesti. Odmah je pozvala Hitnu pomoć a zatim i policiju i rekla da se oseća jak miris plina u kući. Bez obzira na brzu intervenciju lekara Hitne pomoći i uporne pokušaje reanimacije na putu ka zrenjaninskoj bolnici, nadležni su samo mogli da konstatuju smrt nesrećnog mladića.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta i ustanovila da nema elemenata krivičnog dela a tehnička lica lokalnog distributera gasa pokušali su da pomognu pri uviđaju te da utvrde kako je došlo do nesreće.

"Dejvida je najverovatnije omamio plin koji je iscureo iz neispravnog gasnog kotla bojlera te je izgubio svest a zatim se i ugušio. Gasni kotlovi i bojleri specifični su odnosu na one klasične zato što se moraju redovno servisirati pre svake sezone a gasna creva menjati u vremenskom intervalu od najmanje dve godine upravo zato da ne bi došlo do ovakvih tragedija. Moguće da je nešto od toga izazvalo tragediju, ali to sada više nije ni važno. Izgubljen je jedan mladi život i neka to bude za nauk svima da redovno održavaju gasne instalacije", poručio je jedan serviser gasnih kotlova.

foto: Privatna Arhiva

Meštani sela Sutjeska ne pamte ovakvu tragediju i pogotovo žale ovu porodicu zato što su nakon gubitka oca i supruga prošle godine sada doživeli da ovako tragično još jedan njihov član izgubi život.

"Zaista mi je neizmerno žao te porodice. Dejvidov otac Tito se udavio prošle godine u jezeru u okviru ribnjaka u Neuzini pokušavajući da spase kolegu koji se davio, a sada su njegova supruga Lavinika i brat Dario izgubili još i sina i brata. Strašno je to. Dejvid je bio divan momak. Vozio je kamion i tako zarađivao za život, a njegov brat Dario je trbuhom za kruhom otišao u Kanadu. To je jedna dobra i čestita porodica a sada je ostala totalno zavijena u crno. Iskreno se nadam da će se Lavinika i Dario oporaviti od ovih tragedija i vratiti se koliko toliko normalnim životima", priča nam poznanik nesrećne porodice.

Podsetimo, Dejvidov pokojni otac kao junak tragične priče na ribnjaku bio je u najužoj konkurenciji za "Najplemenitiji podvig godine". Dejvidu i njegovom bratu je zbog toga bilo izuzetno drago i svojski su se trudili da na pravi način opišu svog oca, koji se osim što je bio glava porodice, uvek trudio da sinove nauči pravim vrednostima života i odnosa prema drugima.

"Sa ocem, otišao je deo mene, deo nas, majka je neutešna i mnogo pati", govorio je Dejvid tada novinarima uz napomenu da moraju da nastave sa svojim životima i da se okrenu obavezama i poslu jer je i njihov otac bio maksimalno posvećen svom poslu i vozio je kamion svuda po Evropi.

Unesrećeni Lavinika i Dario čekaju rezultate obdukcije iz Instituta za sudsku medicinu kada će moći da preuzmu telo nesrećnog Dejvida i da sahrane voljenog sina i brata.

(Kurir.rs/Blic)