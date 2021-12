AJDE, KUČE, DOĐI U KOLA, ZA 20 SEKUNDE DA SI TU! Na suđenju otkriveni detalji, evo kako je ugledni niški kardiolog postao ROB

Ugledni niški kardiolog J.G. koga su, kako tvrdi Više javno tužilaštvo u Nišu, dve godine u ropskom položaju držali Nebojša Nikolov (46) i njegova nevenčana supruga Dragana Petrović (32), bez obzira na nedaće koje su ga snašle, i dalje pokušava da pronađe opravdanje za njihove postupke.

Iako je angažovao punomoćnika, advokata Svetislava Veličkovića, pridružio se krivičnom gonjenju i istakao imovinsko pravni zahtev, J.G. ne iznosi direktne optužbe na račun uhapšenog para.

Nebojša i Dragana se terete da su od marta 2019. do marta 2021. godine u uračunljivom stanju, pretnjama da će nauditi žrtvi i njegovoj porodici ali i silom, sa oštećenim uspostavili ropski odnos.

- Oštećeni je brinuo o zdravstvenom stanju okrivljenih, izdržavao ih i davao im sva mesečna primanja, kako od penzije tako i od privatnog rada kao lekar kardiolog, i ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima. Primorali su ga da marta 2019. godine napusti porodičnu kuću, suprugu i ćerke i započne život na ulici pod njihovom kontrolom. Tokom dana stajao je ispred stana u holu zgrade u kojoj oni žive a noću je spavao u automobilu čije je iznajmljivanje plaćao to isključivo kada mu oni dozvole - navela je u uvodnom izlaganju pred Višim sudom u Nišu tužilac Irena Radivojević.

Prezentovane užasne pretnje koje je trpeo

Takođe, prezentovala je i telefonsku komunikaciju preteće sadržine između optuženih i njihove žrtve.

- Ajde, kuče, dođi u kola, posle kasno, za 20 sekunde da si tu - jedna je od poruka koje je optužena uputila J.G.

Nazivali su ga debilom, retardom, bolesnikom, pretili mu da će mu "sedamdeset puta palicom polomiti glavu", da će njegovim ćerkama "otkinuti glavu, baciti im bombu, da će mu zaklati porodicu" i slično.

Advokat Veličković kaže da je finansijska eksploatacija J.G. trajala mnogo duže od perioda navedenog u optužnom aktu.

foto: Youtube Printscreen

- Nesporno je da je moj klijent godinama iskorišćavan na ovaj ili na onaj način, o tome će se veštaci izjasniti ali verujem da je to period od deset, pa možda i petnaest godina. Zahtev za nadoknadu štete odnosi se samo na period od dve godine, jer preko optužnice iz proceduralnih razloga ne možemo ići. Verujem da će to biti dokazano tokom sudskog postupka jer i iz odbrane okrivljenih proizilazi da ih je on izdržavao.

Ne stoje njihovi navodi da su bili prijatelji, optužena Dragana sedam a Nebojša čak više od 20 godina. Ako su zaista bili u takvoj vrsti odnosa, kako da ga ta Dragana tokom sedam godina nijednom nije pozvala da prespava u njihovom stanu, već je i u zimskim uslovima boravio na ulici ili u autu koji je on plaćao a Nebojša ga koristio – naveo je Veličković.

Žrtva i dalje pod uticajem

Komentarišući odluku Višeg javnog tužilaštva da J.G. dobije status posebno osetljivog svedoka, te da ne bude saslušavan na sudu već da se koristi njegova snimljena izjava, Veličković kaže da za to postoje razlozi.

- Što se tiče njegovog psihofizičkog stanja, moj klijent još nije dovoljno stabilan. Sa njim se o ovom postupku ne može diskutovati, on ima svoju viziju tih događanja. Međutim, o razlozima takvog njegovog stanja izjasnili su se veštaci, nije ništa neuobičajeno da je žrtva i dalje na neki način pod uticajem onih koji su ga stavili u takav položaj – objašnjava Veličković.

Ovakav stav J.G. ne amnestira Nebojšu i Draganu od krivične odgovornosti, jer ga je osim veštaka, kao žrtvu identifikovala i najkompetentnija institucija za ovu materiju, Centar za trgovinu ljudima. Takođe, Krivični zakonik, koji za trgovinu ljudima propisuje kaznu zatvora od tri do dvanaest godina, navodi da “pristanak na eksploataciju ili na uspostavljanje ropskog ili njemu sličnog odnosa ne utiče na postojanje ovog krivičnog dela”.

Optuženi par je pred sudom negirao navode optužnice, braneći se da su dokazi koji ih terete, izvučeni iz konteksta.

- Prijatelji smo 21 godinu, moguće je da sam izjavio nešto od onog što je navedeno u optužnici ali to nikada ne bih izvršio. Verovatno sam to kazao u nekom trenutku revolta - branio se Nikolov.

Njegova supruga takođe je negirala krivicu a preteće poruke pravdala istim razlozima.

- Apsolutno nisam kriva, pojedini delovi optužnice su tačni ali to što sam govorila bilo je zbog straha za zdravlje svog supruga - kazala je Dragana.

Advokat optuženih: Ključni dokazi tužilaštva na klimavim nogama

Advokat Miroslav Ristić, branilac optuženog Nikolova istakao je da su ključni dokazi tužilaštva na klimavim nogama.

- Upravo na osnovu dokaza koje je tužilaštvo predložilo, odbrana će dokazati da optuženi nije izvršio krivično delo za koje se tereti. Iz tog razloga insistiramo na neposrednom saslušanju navodno oštećenog, kako bi se citirani delovi njihove komunikacije shvatili u kontekstu, jer je iznošenjem pojedinih njihovih delova stvoren pogrešan utisak o sadržini njihovih razgovora. Insistiram I na utvrđivanju relacije između navodno oštećenog i Nikolova koji je, prema tvrdnjama obojice, bio odnos roditelja i deteta. Takođe, između njih dvojice i trećih lica postojao je i poslovni odnos o čemu se vodi i drugi postupak pa se delovi tih poruka odnose i na taj predmet - kazao je Ristić.

Suđenje će biti nastavljeno 28. januara sledeće godine.

(Kurir.rs/Informer)