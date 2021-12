BIZARNO! ŠVERCOVALI DROGU U SANDUKU MRTVOG DEDE! Stručnjak za bezbednost otkrio detalje RASKRINKAVANJA ŠVERCERSKIH lanaca

Stručnjak za bezbednost Božidar Spasić istakao je da je jedan od najbizarnijih slučajava šverca droge u Srbiji bio u sanduku pokojnog dede.

- Ranije je droga bila upakovana u pakete banana, ono što je interesantno kod droge postoje ljudi koji određuju na koji ćete način da švercujete. Carinicima promakne jer ima ogromna količina. često se događa da se loša droga utovari u neki koamion, a da se ona kvalitetna se utovari u drugi kamion i da taj koji ide sa lošom drogom se poturi i policiji i službenicima, da bi ovaj sa kvalitetnom prošao - istakao je Spasić u "Pulsu Srbije" Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

On je naveo da se šverceri na razne načine dovijaju da sakriju i prošvercuju drogu.

- Muž joj je navodno otišao da zameni motor na kolima, ali ga na graničnom prelazu zaustave i kažu da ima drogu i to kilo heroina, koji je bio izuzetno skupocen. On je navodio da ne zna odakle mu droga, nikada vam neće priznati da je on uradio, tui plastični branici su jedno od mesta koja se koriste za to - kaže Spasić i dodaje:

- Dešavalo se često da se zloupotrebe deca, neki dečji autobusi kada se ide na ekskurziju da se prošvercuje neka droga. Koriste recimo prazne gume da u nju sakriju. Koriste se i dečje igračke, one mede u koje se stavljaju kesice droge. Posebno je interesantno da koliko god da otkrijete droge, ona će se ponovo pojaviti. Najveću zaradu od droge imaju veliki trgovci i distributeri. Najbizarnije je bio prenos droge kod nas gde su bukvalno dedi u sanduk, prilikom prenosa iz inostranstva ubacili drogu da je prošvercuju. Policija odmah nekad možda startuje, ali ovde je sačekano nekoliko dana da policija startuje. Tek kada je porodica otišla da iskopava su ih uhvatili - kaže Spasić.

foto: Kurir televizija

On je istakao da je rat između policije i švercera i proizvođača droge konstanatan.

- Uvek ima droge, tu je večiti rat između policije i proizvođača droge. Jedan čovek je čak u buretu na selu krio drogu i zakopavao ih u njivama da ima rezerve ako nestane droge - kaže stručnjak za bezbednost.

Kurir.rs