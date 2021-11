OVAKO SU ŠIPTAR I KUM BEŽALI SA TORBOM NOVCA: Obaveštajac otkrio detalje hapšenja vođa klana UBISTVO ĐINĐIĆA PRATILI IZ KAFIĆA

Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije, tvrdi da nisu tačne priče da su vođe zemunskog klana ubijene na drugom mestu, a da su njihova tela potom preneta u Meljak!

Novaković je ekskluzivno za Kurir opisao detalje akcije SAJ i odbacio navode da su Dušan Spasojević i Mile Luković mučeni pre likvidacije.

Božidar Spasić, nekadašnji pripadnik DB, ispričao je detalje akcije hapšenja vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma u Meljaku 15 dana nakon ubistva premijera Zorana Đinđića.

Spasić je otkrio da je likvidacija u Meljaku zapravo bio uvod u glavni rasplet akcije "Sablja".

- Dobro je što je Kurir pokrenuo serijal jer imamo činjenice koje su donekle poznate, a neke se tek sada otvaraju. Biće tu još priča. Interesantno je da se oglašava načelnik Uprave kriminalističke policije iz tog vremena koji je imao najveći fond informacija u to vreme. Tek se dešava ovakvo ubistvo kada dođe do raspada bezbedosnog sistema. Za vreme ubistva premijera, kad je objavljena vest, Mile Kum i Šiptar su sedeli u kafiću u Zemunu. Kad su pogledali tu vest rekli su: "Mi moramo da bežimo, optužiće nas da smo ga mi ubili". Pokupili su tu torbu o kojoj govori Mile Novaković. Govorilo se da su poneli pet miliona maraka i oružje. Bajke i priče da su ubijeni na jednom mestu, pa na drugom, to je lobi koji želi da zamaskira i predstavi ubistvo premijera u drugom obliku - rekao je Spasić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Nekadašnji obaveštajac podseća da se nikad nije saznalo gde je završio novac koji su Spasojević i Luković nosili prilikom bekstva.

- Očigledno je da je bio sakriven i da je neko došao do njega. Taj deo nikada nije razjašnjen. Odvlači se pažnja od suštine. Kroz tekstove koje je pustio Kurir javnost može polako da ima predstavu šta se tačno dešava. Ono što je interesantno jeste da je nakon te likvidacije u Meljaku zapravo započeo i glavni rasplet akcije "Sablja" - ispričao je Spasić.

foto: Kurir televizija

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, smatra da je najveća misterija u celoj toj seriji rušenje Šilerove.

- Kad pogledamo ubistva koja se dešavaju u poslednje vreme poput Đokića i Jelene Marjanović vidimo da neki detalji isplivaju tek nakon nekog vremena. Zašto je Šilerova srušena odmah sutradan je zaista misterija. Ne znamo gde je završio novac. Svi koji se bave kriminalom su sociopate. Ponašaju se bahato i rade šta hoće. U zatvoru imaju puno neprijatelja tako da me otpor pri hapšenju ne čudi. Rušenje kuće gde postoji mnoštvo dokaza i materijala me međutim jako čudi - rekla je Mišev.

foto: Kurir televizija

Naglasila je da nije bilo moguće da bilo ko prati premijera Đinđića i da su ubice bile infiltrirane u MUP i BIA.

- Dobro je da se setimo našeg premijera i da pričamo o tome. Kad je u pitanju organizovan kriminal, vidimo na primeru Legije, evo sada i Belivuka, da je oduvek postojala tendencija vlasti da kontroliše službe bezbednosti, a sa druge kriminalci su gledali da se infiltriraju. Niko nije mogao da prati Đinđića. To bi primetile službe koje ga obezbeđuju. Kad premijer krene iz kancelarije proverava se sve. Službe bezbednosti moraju da znaju kuda premijer ide. Koliko je ljudi u to bilo umešano iz MUP i BIA i šta je politička pozadina i dalje ne znamo. Legija je uhapšen i osuđen, ali je deo naše javnosti i ljudi imaju pozitivno mišljenje o njemu što je meni frapantno - rekla je Mišev.

02:13 Ekspert za bezbednost Gordana Mišev o rušenju Šilerove

Kompletan intervju sa Miletom Novakovićem, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

22:37 LEGIJU SAM ZATEKAO U ĆELIJI SLINAVOG I DROGIRANOG: Čeda otkrio detalje hapšenja Ulemeka